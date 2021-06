Se billedserie Får man fra sin modtageplads øje på noget, man godt kunne bruge, er det bare at spørge, om man må få det. Alle fotos: ARGO.

Nu må man hente brugte ting på genbrugspladsen

Heden - 30. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Står du og mangler et par cykler til ungerne eller en lænestol til sommerhuset? Eller har du planer om at holde loppemarked og har brug for lidt flere varer at sælge? Så kan der nu være hjælp at hente på Genbrugspladsen i Køge.

ARGO, som står bag genbrugspladsen, har nemlig søsat projektet "Direkte Genbrug", som går ud på, at private, virksomheder, organisationer og foreninger kan booke sig ind på et område på genbrugspladsen. Her har de så mulighed for at tage kontakt til de personer, der kommer for at aflevere deres brugte ting, og evt. overtage noget af det, inden det bliver smidt i containerne. Det fortæller Finn Kjær, der er genbrugschef hos ARGO.

"Man booker en plads ved indkørslen, og så kan man stoppe alle dem, der kommer med trailere, og tage noget af det, de har med, hvis man får lov. Og det er vores erfaring, at de allerfleste gerne vil give deres ting videre til andre, der kan bruge dem," siger han.

For at genbrugspladsen ikke skal udvikle sig til det vilde vesten, hvor folk står på tæerne af hinanden for at få fingrene i de ting, de har brug for, er det fortsat ikke tilladt at tage ting op fra containerne. De såkaldte modtagepladser, man kan booke, er ved indkørslen, så man undgår at have folk over hele pladsen. Ønsker man ikke at give noget af sit genbrug videre, kan man derfor i fred og ro køre hen og putte det i containerne.

"Det, folk kommer med på deres trailere, tilhører stadig dem, så det kan de give væk, som de vil. Når det først er smidt i containerne, tilhører det genbrugspladsen, og så kan det ikke tages op," siger Finn Kjær.

Som en ekstra service kan man, når man booker sin modtageplads, notere, hvad man er ude efter. Søger man f.eks. lænestole, kan personalet holde øje med, om der kommer nogen ind, og pille dem fra, så de allerede står og venter på en, når man kommer.

Bedre for miljøet

Når ARGO vælger at gøre det muligt for folk at komme og hente ting og sager på genbrugspladsen, er det både fordi de ønsker at øge det direkte genbrug, og fordi Folketinget har lavet en klimaplan, hvor der står, at affaldet skal gøres mere tilgængeligt for borgerne.

"Vi kan sagtens smadre det hele med vores store maskiner og brænde det af, men det hjælper ikke vores klode. Det hedder jo også en genbrugsplads," siger Finn Kjær med tryk på genbrug.

"Det giver mening, at du kan få en lænestol, som andre vil af med, i stedet for at vi skal brænde den, og en ny skal produceres. Det er væsentligt bedre for miljøet."

Samtidig ser genbrugschefen det nye projekt som en god mulighed, hvis f.eks. en skoleklasse skal tjene penge til en lejrtur.

"Så kan de stille sig ned og samle varer til et loppemarked og tjene penge på den måde," siger han og fortsætter:

"Med mellem 1500 og 2000 biler om dagen kommer der rigtig mange ting igennem, så der er rig lejlighed til at få fat i noget, man kan bruge."

Det er dog ikke tilladt at sælge sine varer fra genbrugspladsen. Søger man ting med henblik på videresalg, skal man tage sine varer med sig og sælge dem et andet sted. Derudover er det et krav, at man rydder op efter sig, inden man forlader modtagepladsen.

Sådan gør man

Ønsker man at gøre brug af muligheden for at hente brugte ting på genbrugspladsen i Køge, skal man booke en plads på hjemmesiden.

Gå ind på argo.dk, vælg "Privat" og derefter "Book adgang til direkte genbrug".

Vælg en dato og udfyld personlige oplysninger, samt hvilke brugte ting man ønsker.

Man kan booke en dato om måneden, og man skal være 18 år eller derover for at booke.

Det er gratis at gøre brug af ordningen.

Regler og yderligere info på www.argo.dk