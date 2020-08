Se billedserie Har man symptomer på corona-virus, skal man henvende sig til egen læge. Arkivfoto. Foto: Frederik Fogde/Dado Ruvic/Reuters

Nu kan man blive corona-testet i Køge Kommune

12. august 2020

Fremover er det muligt at blive testet for corona-virus i Køge Kommune for borgere, der ikke udviser symptomer.

Indsatsen er en del af Region Sjællands initiativer og kommer for Køge Kommunes vedkommende til at omfatte Teaterbygningen, Bag Haverne 1, som vil have åbent hver fredag kl. 10-12 for borgere, der har bestilt tid i forvejen på coronaprover.dk.

Derudover vil der i næste uge være mulighed for at blive testet i et såkaldt pop-up testcenter i Borup. Det bliver den 19. august på Møllevej 4b Borup, Hegnetslund, det gamle plejehjem, kl. 13:30-15:30.

Til pop-up testcentret skal der ikke bestilles tid på forhånd.

Husk sygesikringsbevis, hvis du skal testes.

Borgere, der har selv milde symptomer på corona-virus, skal henvende sig til deres egen læge, som vil give henvisning til test på et sygehus.

Hvis man har symptomer på corona-virus, må man IKKE selv møde op til test på hverken Teaterbygningen eller et af de tre pop-up testcentre.