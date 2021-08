Nu kan der endelig holdes kulturnat i Borup

Sådan lyder det fra Karsten Jensen, medlem af Borup Borgerforening og tovholder for Borup Kulturnat 21, efter at det i sidste uge blev klart, at kulturnatten i Borup i år kan holdes uden de helt store restriktioner og begrænsninger.

"Jeg har ikke hørt andet end meget positive meldinger fra folk, når de hørte, at kulturnatten kunne blive til noget i år. Folk er glade for, at de endelig kan vende tilbage til noget, der ligner det normale. Så jeg er lige ved at tro, at der næsten kommer flere, end der plejer, fordi der endelig er en mulighed for at komme ud og møde folk og få noget at spise og drikke."