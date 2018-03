Nu kan bilen blive synet i Borup

2 år skulle der gå før boligen på Kløvestedsvej i Borup skulle dukke op på min iPad. De mange timer og utallige søgninger på diverse boligsider havde indtil da ikke vakt min opmærksomhed. Men der 2. Juledag 2016, hvor jeg stadig lå og kom mig efter de ustyrlige mænger af mad, som indtages Juleaften og dagene derpå, var jeg ikke i tvivl om at denne bolig var den rette. Der var ingen tid at spilde – så efter et opkald til Helle Lynge fra Danbolig i Borup, som senere skulle vise sig at have en stor rolle og afgørende betydning i hele denne historie, lykkedes det at besigtige boligen den 29. december. Men kærlighed ved første blik kan have sine ulemper... Hele Nytårsaftensdag den 31. december var champagneflasker, konfetti og nytår fyrværkeri byttet ud med en stor vinterfrakke og varme handsker - for der tog mig næste hele dagen at gå rundt I Borup og omegn - for ar mærke efter om dette var byen for mig. Og det var det!

Lejligheden på Glostrup Torv blev byttet ud med et skønt hus, og den trafikerede gågade med biler på alle tider af døgnet, er erstattet af den idylske lille gangbro som forbinder Kløvested med Borup by. Den er daglig besøgt af store som små, de 4 benede, løbere m.fl.

At den skarpe og salgsbeviste Helle Lynge, der må sige at score topkarakter for sin indsats, til dels kan tage æren for at Borup nu har fået sin egen synshal, skyldes jo den oprigtige interesse og nysgerrighed som en dygtige sælger udviser. Og som det kræves, når en ejendom af den størrelse, og med de utallige muligheder den har, skal sælges.

Der gik heller ikke længe, fra det øjeblik hvor Helle fik plantet et lille frø om egen syns virksomhed, til at jeg kom på overarbejde med ansøgninger og tilladelser af forskellig slags, som det nu kræves for at opstarte en synsvirksomhed.

Men hvorfor lige

en synsvirksomhed?

Da jeg fra barnsben har haft olie på fingrene så længe jeg kan huske, og har kørt alt fra Speedway, Motocross og gokart, var det tydeligt, at en karriere som ejendomsmægler eller advokat, nok ikke blev mig. Mekaniker skulle det være, og med et hobbyværksted på sidelinjen har det altid ligget klart, at mine interesser er pladskrævende – endog meget pladskrævende. Med utallige selvbyggede biler, MC’er og alt hvad der ellers har en motor og nogle dæk, så er jeg (næsten) altid i gang med noget. Der sker hele tiden noget nyt. Jeg tog en overbygning som Autoteknolog - men en kombination af min konstante søgen efter nye udfordringer og en gammel skade på mit knæ, fra min tid på Motocrossbanen, gjorde at jeg valte at uddanne mig som synsmand. Og efterfølgende som Teknisk Ansvarlig.

Jeg har selvfølgelig gjort mig mange tanker om, hvad jeg vil med en virksomhed. Og god service er en vigtig faktor for mig. Jeg vil bestræbe mig på at yde en god service, som tilfredsstiller kundernes behov, samtidig med at min virksomhed skal være bæredygtig og være i top klasse.

En god service er f.eks. gode åbningstider, der tilgodeser borgere på arbejdsmarkedet, og måske med transporttid til og fra arbejde oveni arbejdstiden. Og da jeg bor på ejendommen, er det nemt for mig at tilbyde nogle fleksible åbningstider - som søndagsåbent og 3 ugentlige dage til kl 19.

Jeg er meget taknemmelig over den modtagelse jeg allerede har fået i lokalområdet. Jeg har jo været rundt og aflevere lidt reklame for Borup Bilsyn, og jeg er blevet taget rigtig godt imod. Jeg oplevede det samme, da jeg afholdte en lille reception søndag den 11. marts. Der er mange der bakker rigtig positivt op om min lille forretning. Jeg oplever en stor bevidsthed og ønske om at støtte de lokale forretningsliv i Borup. Den holdning har jeg selv, og jeg synes det er meget vigtigt for at sikre et godt og sundt forretnings- og erhvervsliv i provinsen.