Nu er alle i Køge Kommune med i den nye affaldsordning

Da byrådet i Køge Kommune valgte at indføre en fremsynet affaldsordning med fokus på miljøet og genanvendelse blev det af logistiske årsager besluttet at starte med énfamiliersboliger, og lade etagebyggerier og rækkehuse vente et år med at komme på ordningen.

Nu er tiden kommet, hvor vi skal have de sidste med på ordningen. Fra den 1. maj skal også de, der bor i lejligheder og andre steder, hvor der ikke afhentes affald ved hoveddøren, sortere efter den nye ordning.

For mange af dem, der bor i etagebyggerier, rækkehuse og lignende, vil der ikke være meget nyt under solen. Mange steder har man i længere tid haft adgang til at putte sine konservesdåser i metalbeholderen, vinflaskerne i en glascontainer og så videre.

"Det er ikke enden på rejsen med at udvikle og forbedre affaldsordningen, men det er et rigtigt vigtigt stoppested på en rejse, der har været enormt spændende og meget lærerig. Der har været en omstillingsperiode fra den gamle til den nye affaldsordning, hvor leverandørerne, kommunen og alle os, der bruger ordningen, er blevet bedre og bedre," siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget.

Belært af erfaringerne med udrulningen af affaldsordningen til énfamiliersboliger er man tyvstartet med at tømme de nye beholdere ved fx etagebyggerier.

Alle de boliger, der nu skal deltage i affaldsordningen, har modtaget et brev i E-boks med informationer om ordningen. Skulle man opleve problemer med en beholder, der er i stykker, manglende bioposer eller andet, skal man tage fat i den kontaktperson, der er blevet udpeget i den pågældende ejendom.

"I Køge Kommune sorterer vi affaldet, fordi det nytter. I stedet for bare at smide de værdifulde ressourcer ud det samme sted, så får vi mest muligt ud af dem," siger Niels Rolskov.

Den ”nye” affaldsordning

• De nye affaldsordninger blev vedtaget af Køge Byråd henholdsvis den 28. marts 2017 (for énfamilieboliger) og den 23. maj 2017 (flerfamilieboliger).

• Der sorteres i seks fraktioner: Rest- og madaffald, samt glas, metal, papir og plastic.

• Ordningen trådte i kraft for énfamiliersboliger den 1. maj 2019 og for flerfamiliersboliger den 1. maj 2020.

• Læs meget mere om den nye affaldsordning på www.koege.dk/affald. Her kan du også finde en oversigt over de oftest stillede spørgsmål og læse om, hvordan affaldet bliver genbrugt.