Nu bliver det lettere at blive coronatestet

"Kviktest er en del af løsningen på en yderligere genåbning af samfundet. Det har stor betydning, at borgerne nemt kan komme til at blive testet, og ikke mindst, at modtage et hurtigt svar. De to parametre er opfyldt i den nye teststrategi, og jeg er rigtig glad for, at vi nu får flere testcentre ude i Køge Kommunes byer, som gør det lettere og hurtige for borgerne at blive testet. Kun på den måde kan vi forhindre smittespredningen og fortsætte med at åbne samfundet op", siger Køge-borgmester Marie Stærke.