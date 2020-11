Send til din ven. X Artiklen: Nu åbner billetsalget for næste års teaterforestillinger for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbner billetsalget for næste års teaterforestillinger for børn

Heden - 25. november 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Det er dejligt at rykke sammen om gode fortællinger og musik i teatermørket. Når historierne samtidig fortælles og spilles af nogle af Danmarks bedste børneteatre, så bliver oplevelsen kun endnu bedre.

Derfor er det med glæde og stolthed, at "Dragen - teater for børn i Køge" kan præsentere 10 forestillinger i 2021 for børnefamilier og daginstitutioner.

Det bliver en sæson, hvor vi får besøg af prominente gæster. Bl.a. kommer Alfons Åberg og hans helt igennem tålmodige, men også lidt distræte far. Alfons glemmer ind i mellem, at der faktisk ikke bor monstre og spøgelser under sengen. Men kan han nu være helt sikker?

Der bliver gang i gaden, når katten Findus og hans gamle gubbe Peddersen tager kampen op mod ræven, der vil æde deres høns. Det bliver en vild kamp, hvor publikum må hjælpe til. Der bliver udtænkt og udviklet en snedig plan, som indbefatter en kunstig høne, masser af fyrværkeri og tilpas med spøgeri.

Forestillingen vises både for børnehaver og som familieforestilling med efterfølgende fællesspisning. Mon der kommer kylling på menuen?

I kan også komme på tur med "Suttog" - en forestilling for de allermindste om det allervigtigste i livet, nemlig at holde af, at blive holdt af, at blive holdt om og at holde ved.

En forestilling om de helt nære ting, som børn og voksne kan dele og nyde sammen.

Der er mere information om alle forestillingerne på koegebib.dk og i Dragens katalog, som kan hentes på biblioteket og i Teaterbygningen i Køge.

Dragen er et samarbejde mellem Teaterbygningen i Køge, og KøgeBibliotekerne. Dragen er støttet af Køge Kommunes Kulturpulje.

Alle forestillinger bliver afviklet efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Billetsalget åbner tirsdag den 1. december på koegebib.dk.

Prisen for billetter er 65 kr. for børn og voksne.

Allerede den 9. december kan man se en af de sidste af dette års teaterforestillinger.

Det er "(H)jul - nu det (h)jul igen" for de tre-syvårige, som opføres i Borup Kulturhus.

Uppercut Danseteater står bag danseforestillingen, som handler om to seje gadedrenge, der drømmer om en gammeldags jul.