Nisseskæg i Klosterskov

I barfrosten sidder kridhvide totter ensomt synligt på nedfaldne grene ovenpå de rødbrune blade på bunden af Klosterskovens bøgeskov. Det er en kold december morgen, og de hvide totter ligner et nisseskæg tabt af den travle nisse mens han samlede julepynt?

Fænomenet har flere navne f.eks. nisseskæg, ispels, isuld (Eis Wolle på tysk) og hår-is (hair ice på engelsk).

Det ser ud til, at der skal være flere forskellige forhold tilstede, for at fænomenet kan udvikle sig.

Jeg så for første gang nissens skæg i Klosterskov for en uge siden og nu igen til morgen den 10. december, hvor der var rimfrost på bilruderne, men ingen is på skovens vandpytter.

Frostskægget dannes som en tæt tot af meget tynde og flere centimeter lange istråde, der skyder ud, vinkelret fra overfladen, på en barkløs bøgegren. Det er sandsynligvis et reservoir af flydende vand (nylig regn) i den døde gren, der udvider sig, når vandet afkøles fra 4 til 0 grader. Vandet vil så presses ud gennem de åbne karceller i grenens marvstråler. Ved overfladen fryser vandet og udvider sig endnu mere, hvorpå det skubbes ud som en tynd istråd forankret i marvcellen.

Der er mange karceller og derfor mange istråde, der skubbes ud parallelt. Det ser ud til, at der altid er en særlig svamp med det ”poetiske” navn ”smuk bævrehinde” tilstede i grenen. Svampen kan danne lange molekyler af træstof (lignin), der kan være kerne for isdannelsen, så trådene ikke fryser sammen til en klump.

Det er ikke forklaret, hvorfor iskolde nisseskæg ikke ses under nåletræer. Men jeg tænker, det kan skyldes forskelle i grenens bygning af celler. Mens løvtræer har lange forbundne vandførende karceller, har nåletræerne tilspidsede celler (kaldet tracheider), der er lukkede i enderne. Derfor kan en sammenhængende istråd ikke trykkes ud af cellen gennem overfladen af den nøgne grangren.

Med juleskæg-hilsen

fra Ole Hindsbo