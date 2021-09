Se billedserie Niels Petersen er født og opvokset i Borup, men har boet i Canada siden 1976.

Send til din ven. X Artiklen: Niels Petersen vender hjem for at give koncert i Borup Kino Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Niels Petersen vender hjem for at give koncert i Borup Kino

Efter en opvækst i Borup flyttede Niels Petersen for 45 år siden til Canada, hvor han fik en karriere som professionel musiker. Nu kommer han til Borup for at give en støttekoncert for Borup Kino, som havde en enorm betydning for ham som barn og ung.

Heden - 01. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Han har spillet sammen med store navne som Cliff Richard og Tina Turner, og han har siden 1976 boet i Canada og haft en karriere inden for musikkens verden.

Men Niels Petersen, som han hedder, er født og opvokset i Borup, og særligt et sted i byen har en stor plads i hans hjerte: Borup Kino. Derfor kommer han den 19. september på besøg og holder en støttekoncert for biografen.

"Igennem mit liv har jeg lært, at det er vigtigt at give noget tilbage til de steder, der har betydet noget for en, så det er det, jeg gerne vil gøre nu," siger Niels Petersen over telefonen fra Canada.

Det volder ham ingen problemer at spole tiden tilbage til barndommen og ungdommen i Borup.

"Jeg kan huske, at nogle af de første ting, jeg så i Borup Kino, var Fy og Bi og Chaplin. Jeg var dernede to-tre gange om ugen og så en hel masse forskelligt. Det kostede 1 kroner og 25 øre for en plads på cowboyrækkerne - allerforrest - hvor børnene sad. Da jeg blev 12, kunne jeg komme ind og se de film, der var forbudt for børn, og som 15-årig kunne jeg komme ind til midnatsforestillingerne fredag og lørdag. Det var film som "Brønden og pendulet" - horrorfilm, som man gerne skulle blive lidt bange for - og så var det også spændende at komme ud på gaden kl. 1 om natten, når filmen var færdig."

Niels Petersen er ikke i tvivl om, at oplevelsen af at vokse op i Borup havde været helt anderledes, hvis Kino ikke havde været der.

"Det havde været alt for kedeligt uden biografen, så havde jeg misset meget. Jeg er blevet en stor filmfan og har læst meget om filmhistorien. Den interesse blev grundlagt i min barndom i Borup Kino."

Inspiration fra barndommen

Særligt én oplevelse fremhæver Niels Petersen. I begyndelsen af 60'erne var han i biografen for at se "The Young Ones" med en af tidens store stjerner Cliff Richard. Men forud for filmen havde et orkester fra Kværkeby fået lov at spille, og blandt musikerne var Niels Petersens fætter.

"Jeg så dem og tænkte, at det var en rigtig god ide med musik her. Men dengang var der ikke en scene. Og så så jeg filmen med Cliff Richard, som jeg siden kom til at spille sammen med. Det var en rigtig stor inspiration. Så når jeg nu vender tilbage og spiller i Borup Kino, er det, som om ringen bliver sluttet."

En anden stor inspiration var Finn Jørgensen, som var musik- og formningslærer på Borup Skole.

"Han var en fantastisk indflydelse. Vi dannede et jazzorkester, hvor jeg spillede kontrabas, og han var trommeslager. Vi kaldte os Midtsjællands Mineralvandskapel. Der var Finn en stor inspiration for, at jeg kom i gang med musikken."

Efter at være flyttet til Canada og have fået gang i sin egen musikalske karriere har Niels Petersen mange gange tænkt, hvordan det gik med Borup Kino. Og da biografen fik hjemmeside, begyndte han at følge med i bl.a. renoveringen af salen.

"Jeg så også, at der nu er en scene, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at komme hjem og spille noget."

Han fik fat i Linda Vilhelmsen, som han tilbage i sine teenageår spillede sammen med i gruppen The Settlers i Borup. Hendes bror, Dan, havde en kontakt i Borup Kino, og snart var der lavet en aftale om, at Niels Petersen skulle spille.

"Jeg sagde til Linda, at hvis hun kunne overtale dem til, at jeg måtte komme og spille, så ville de få alle pengene. Jeg har altid tænkt, at Borup Kino skulle støttes og have nogle penge, så jeg håber selvfølgelig, at koncerten bliver udsolgt, så vi får så meget ind som overhovedet muligt. Og hvis koncerten bliver udsolgt, er jeg parat til at lave en ekstra koncert samme aften."

På programmet til koncerten er mest engelske sange, men også nogle danske. Linda Wilhelmsen er med på kor og Michael Christiansen på bas på nogle af numrene.

"Det bliver noget med min egen musik, og det bliver også noget af det, der inspirerede mig, da jeg var ung. Og så bliver der nogle sjove historier om Kino og om at vokse op i Borup."

Flere besøg i Danmark

Da Niels Petersen i 1976 flyttede til Canada, var det, fordi han havde mødt en canadisk kvinde i Danmark. Han boede først i Vancouver, men i 1988 flyttede han med kone og to børn til Victoria, som er hovedstaden i British Columbia. Her har de boet siden.

Hans kone, Connie Lebeau, er også musiker, og de har gennem flere år lavet musik og haft et orkester sammen. I 1995 var de i Danmark og spillede på Midtfyns Festival. De havde også gennem 12 år en privat musikskole for børn, som lærte at spille klassisk rock'n'roll.

"Vi havde 3000 elever igennem. Alle blev sat i små rockorkestre, og vi havde mange koncerter. Det blev en meget populær skole."

De seneste fem-seks år har Niels Petersen været tilknyttet et luksushotel i Victoria, hvor han spiller to-tre gange om ugen, og derudover underviser han sangere og musikere og indspiller i sit hjemmestudie.

Han har senest været i Borup for 10 år siden, og selvom han nok vil komme hyppigere til Danmark i fremtiden, gør han sig ikke tanker om at slå sig ned i landet.

"Hele mit liv er jo efterhånden her, hvor jeg har kone, børn og indtil videre et barnebarn. Men vi kommer til Danmark igen næste sommer, så hvis Kino har lyst til en støttekoncert igen, giver vi gerne en mere."