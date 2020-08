Naturplanteskole byder på en overflod af sundhed

Den 29.-30. august er der høstmarked hos Naturplanteskolen syd for Hedehusene med rekordmange sjove, sunde, spiselige og inspirerende oplevelser for både børn og voksne.

For andet år i træk afholder Naturplanteskolen økologisk høstmarked. Arrangørerne serverer et sundt og sjovt overflødighedshorn fra det fascinerende planterige præsenteret på en anderledes og bogstavelig talt spiselig måde.

"Vi har rigtig meget at vise i år, rigtig meget at byde på her i vores spiselige have," siger indehaver Aiah Noack.