Naturbussen ruller - nu vises Køge Kommunes natur frem

Natur-nysgerrige borgere i Køge Kommune kan nu springe gratis med på bussen, når Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Køge Kommune tilbyder en gratis bustur rundt i kommunens smukke natur.

Det er turleder Ib Johnsen, professor emeritus i økologi og evolution, og mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforening i Køge, der står for fortællingerne om kommunens smukke natur, landskab og kulturhistorie. Bussen ruller tirsdag den 18. juni 2019 fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.30.

Hvad sker der på turen?

Formålet med busturen er at inspirere deltagerne og oplyse om nogle af de mange kvaliteter, Køge Kommunes natur og landskab rummer. Deltagerne bliver guidet igennem biologiske, geologiske og historiske forhold, efterhånden som bussen bevæger sig rundt i kommunen.

Flere skal kende

kommunens natur

Turen sker som et led i realiseringen af Køge Kommunes naturstrategi 2018-2022. Målet er blandt andet at arrangere et antal ture med fokus på især kommunens natur og kulturhistorie.

Formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov, fortæller her om Køge Kommunes naturstrategi.

• Det er vigtigt, at Køge Kommune viser naturen frem og fortæller om de værdier, der ligger ude i landskabet. Det kan give større forståelse for, hvad kommunen tager hensyn til i sin administration af reglerne i det åbne land. Og det kan forhåbentlig også være med til, at nogen får øjnene op for de mange gode oplevelsesmuligheder, vi har i vores lokalområde, siger formand for Klima og Planudvalget, Niels Rolskov.

Praktiske detaljer

Ruten går fra Køge Station via Borup til Svenstrup Gods og kører i nordvestlig retning mod de skovrige dele – det gamle Skovbo – og øst til Ejby, hvor der holdes frokostpause. Siden går det mod syd til Giesegård og nordøst til Lellinge og Højelse, med slut ved ishuset ved Ølsemagle Revle. Hvis vi kan nå det, kører vi til Billesborg og Vallø. Deltagerne bliver derefter sat af, hvor de stod på, hhv. i Køge og Borup.

Turen er gratis, og deltagerne bedes selv medbringe mad og drikke til frokosten. Turen er meget handicapvenlig, og deltagerne skal ikke gå nævneværdigt. Det anbefales at huske kikkerten.

Selve turen varer fra kl. 10.00 til ca. 14:30. den 18. juni. Bussen henter Køgedeltagerne kl. 10.00 på Køge Station, Østre Banevej (se efter bus fra Herfølge Turistfart) og Borupdeltagerne på Borup Station kl. 10:30.

Tilmelding

Der tages imod tilmeldinger fra den 4. -13. juni på mail: bjarne.svendsen@koege.dk eller på telefon 5667 2066 torsdag den 13. juni mellem kl. 9.00-12.00 Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet.