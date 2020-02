Nationalparken inviterer til vinterferie-løjer

Vinterferien står for døren, og naturvejlederne fra Nationalpark Skjoldungernes Land inviterer til forskellige aktiviteter for både store og små.

Du kan blandt andet lære, hvordan man snitter en fin fugl og du kan gå med på jagt efter dyrespor i skoven.

Bliv dyre-detektiv i uge 7

Den 12. februar fra klokken 10-13 kan du blive dyre-detektiv i Bidstrup Skovene. Hjælp nationalparkens naturvejleder med at lede efter spor i skoven.

Til arrangementet får du svar på, hvem der tramper rundt i skoven om natten, hvem der har spist af barken, hvorfor dyrene gemmer sig og meget mere. Lup, stetoskop og gips tages i brug, når du sammen med naturvejlederne skal afsløre dyrenes mange hemmeligheder.

Arrangementet finder sted ved Avnstrup shelteren, som ligger ved parkeringspladsen Heide Overdrev – Avnstrupvej. Det er også muligt at nå frem med bussen, som stopper ved Avnstrup Asylcenter. Herfra er en kort gåtur til shelterpladsen.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Snit fugle og hyg ved bålet i uge 8

Den 18. og 19. februar klokken 11-14 kan du hygge ved bålet, lære at snitte fine fugle og lave næringsrige fuglekugler på Boserupgård Naturcenter.

Nationalparkens naturvejleder tænder op i bålet, og fortæller om de mange fugle, man kan opleve lige uden for vinduet om vinteren.

Arrangementet foregår tirsdag den 18. februar og onsdag den 19. februar – begge dage fra 11 til 14 på Boserupgård Naturcenter. Medbring gerne snobrødsdej og varme drikke til at hygge med ved bålet.