Nationalparken inviterer til solnedgangstur på Lilleø

Sejl med Liv og Sam til Lilleø den 6. septemer

Den 6. september klokken 16-20 kan du sejle med ud til en af Roskilde Fjords perler, Lilleø, i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Turen starter fra Jyllinge Fiskerihavn, Langløbet 40, Jyllinge, hvorfra turen går over vandet ud til den lille ø, som er kendt for et rigt fugleliv.

Med på turen er Liv Holm, som er naturvejleder i nationalparken, og Sam Christensen, som er nationalparkens sejlende medarbejder og Naturstyrelsens opsynsmand på fjorden.

Oplev naturen og kulturhistorien

Ude på Lilleø vil turen gå til fods langs kysten. Her vil Liv vise og fortælle om sporene fra fortiden og om nationalparkens natur og kultur op gennem tiden.

På Lilleø finder man blandt andet spor fra de første stenalderfolk, der beboede de mange holme, øer og kyster som Roskilde Fjord rummer. Samtidig finder man på øen en smuk og urørt natur og et nyt udsyn ud over fjorden.

Sam arbejder hver dag med at passe på fjorden og fjordens rige fugleliv. Han og Liv vil på turen fortælle om naturplejen og græsningen på Lilleø, og Liv vil afsløre nogle af de sjove historier, som øen har bag sig.

Turen koster 40 kroner og tilmelding er påkrævet. Køb din billet via nationalparkens hjemmeside eller facebookside – eller direkte på billetto her:

https://billetto.dk/e/solnedgangs-tur-til-lilleo-i-roskilde-fjord-billetter-380552/

Husk kikkert, madpakke, eventuelt kaffe og klæd dig efter vejrforholdene.