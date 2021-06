Nationalpark Skjoldungernes Land stiller kanoer gratis til rådighed, men nu skal de låses op med en SMS.

Send til din ven. X Artiklen: Nationalpark-kanoer låses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nationalpark-kanoer låses

Nu låses kanoerne i Nationalpark Skjoldungernes Land med kædelåse, men man kan stadig få sig en sejltur på Roskilde Fjord. Kanoerne kan nemlig låses op med SMS.

Heden - 30. juni 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Med en enkelt SMS kan du få udleveret en kode til nationalpark-kanoerne i Møllekrogen og Gershøj. Sidste år skulle der en 20-krone op af lommen, men gentagen hærværk på møntlåsene gjorde, at de ofte måtte udskiftes.

Derfor besluttede Nationalpark Skjoldungernes Land i år at lægge kanoerne ud uden lås - indtil nu. Et nyt låsesystem, hvor man skal sende en SMS, for at få udleveret koden til kanoerne, er nu blevet monteret.

"Vi vil gerne sikre, at alle læser om brugen og sikkerheden med kanosejlads, inden de stævner ud. F.eks. er det vigtigt, at alle får læst advarslen om at sejle ud i blæsevejr, at sejlads skal foregå med en voksen, og at en tur ud på Roskilde Fjord foregår på eget ansvar," fortæller Mikkel Eeg fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Ønsker mindre hærværk

Udover at gøre turen ud på Roskilde Fjord mere sikker, skal kanoernes nye låsemekanisme også medvirke til, at kanoerne er i bedre stand, og at færre padler og redningsveste er forsvundet, når sæsonen slutter til efteråret.

Når kanoerne ikke lægges på plads, bliver de fyldt af regnvand, og redningsveste bliver våde.

"Vi håber, at de nye låse kan dæmme op for noget af den misbrug og forsømmelse, vi desværre har set med kanoerne. For eksempel er det vigtigt, at kanoerne bliver lagt ordentligt på plads, så de er tørre og klar til den næste gæst, og det er svært at sikre, når der ikke er lås på kanoerne," fortæller Mikkel Eeg.

Kanoerne blev søsat af Nationalpark Skjoldungernes Land sidste år, og igen i år er de blevet meget populære blandt de besøgende. Kanoerne vil lige som sidste år være til rådighed frem til den 30. september, hvor de tages op for vinteren.

Et samarbejde med de lokale

Både i Gershøj og i Møllekrogen er kanopladserne indrettet på privat jord. Derfor er det ekstra vigtigt, at kanoer og udstyr lægges pænt på plads.

"Det ser bare mere idyllisk ud, når padler og redningsveste bliver lagt pænt på plads, for der kommer ikke nogen og rydder op. Hvis man bruger kanoerne, håber jeg også, at man vil være med til at passe godt på dem og rydde op efter brug, sådan at andre kan få samme gode oplevelse på fjorden," siger Mikkel Eeg.

Med det nye låsesystem vil det fremover være muligt at rette henvendelse til brugerne af kanoerne, hvis de f.eks. bliver efterladt et andet sted end i Møllekrogen eller Gershøj, eller hvis de ødelægges. Så vidt håber Mikkel Eeg dog ikke, at det kommer.

"Det her tilbud er baseret på tillid til, at folk vil det bedste og ikke ønsker at ødelægge det for de næste gæster eller de lokale bådejere," uddyber Mikkel Eeg.

Hærværk i Møllekrogen

Særligt kanopladsen i Møllekrogen har oplevet uhensigtsmæssigt brug af kanoerne og tyveri. Kanoerne efterlades blandt andet i vandkanten sammen med spredte redningsveste og padler.

Selsø Møllekrogens Bådelaug, som har ansvar for bådepladsen, oplyser, at kanoerne jævnligt ligger i vejen for de andre brugere ved bådebroen eller de andre gæster, som besøger Møllekrogen.

"Desværre er det en del af en stigende tendens til ballade og misrøgt af vores lille havn. For eksempel er padlerne også blevet brugt til at sejle private joller ud i fjorden, efter låsen er blevet brudt op. Det er selvfølgelig meldt til Politiet," oplyser Bådelauget.

"Det er uacceptabelt, at man ikke kan have sin båd i fred, og det er da lidt asocialt, hvis man selv har haft det sjovt med kanoerne, men ikke efterlader dem i ordentlig stand til de næste, der gerne vil have den samme gode oplevelse," afslutter Mikkel Eeg.