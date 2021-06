Næste års konfirmationer på tegnebrættet

"Det handler om, at de unge bliver klogere på, hvad kirke og kristendom er for noget. Og der er jo nok at tage fat på, f.eks: Hvorfor er der et billede af Jesus' fødder i Borup kirke? Hvad er en Kristuskrans for noget? Hvorfor bliver muren på Kimmerslev Kirke, der vender ud imod søen, aldrig kalket? Og hvorfor læste man oprindelig Bibelen bagfra?" siger sognepræst Katrine Winkel Holm.

"Forløbet giver de unge en mulighed for at sætter ord på nogle af de ting, der ellers sjældent er så meget tid til at tale om. Derfor er en af de vigtige forudsætninger for at deltage i forløbet, at man gerne vil lære mere om, hvad kristen tro er, og at man har respekt for hinandens meninger og holdninger. Det skal alle være velkomne til at deltage i, uanset hvad de i sidste ende vælger i forhold til konfirmationen."