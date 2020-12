?Et af de allerstørste kick ved at lave mad er at indfri og overgå folks forventninger,? lyder det fra Morten Kronborg, som sammen med makkeren Morten Dybro Jakobsen har overtaget driften af Ramsømagle Forsamlingshus.

Morten og Morten rykker ind i Ramsømagle Forsamlingshus

De to lokale kokke, Morten Kronborg og Morten Dybro Jakobsen, der står bag MMFOOD i Viby, har overtaget Ramsømagle Forsamlingshus. Ambitionen er at holde gode fester og lave mad, der overgår gæsternes forventninger

Heden - 02. december 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Vi har en passion for at levere gode oplevelser til folk".

Så kort og kontant lyder det fra Morten Kronborg, den ene af de to Morten'er i duoen MMFOOD i Viby, der netop har overtaget forpagtningen af Ramsømagle Forsamlingshus.

Morten Kronborg og hans kompagnon Morten Dybro Jakobsen er begge uddannet kokke og har stor erfaring inden for restaurantverdenen. De har bl.a. begge fungeret som køkkenchefer lokalt i Roskilde og Osted.

Sidste år gik de sammen om cateringvirksomheden MMFOOD, som både leverer mad ud af huset til frokostordninger og kantiner og laver finere mad til fester og andre sammenkomster. Og det er gået godt. Men de to kokke har savnet muligheden for at have nogle lokaler, som folk kunne holde deres fest i - noget mange kunder også har efterspurgt.

Så da Ramsømagle Forsamlingshus blev ledigt, krævede det ikke meget betænkningstid. At forsamlingshuset ligger fire minutters kørsel fra MMFOOD's produktionskøkken gjorde kun beslutningen nemmere.

"Vi så en unik mulighed for at komme bredere ud i lokalområdet. Vi har en passion for at 'holde fester', hvor vi leverer de gode oplevelser til folk, og hvor vores restauranterfaring kan blive udlevet," siger Morten Kronborg og uddyber:

"Et af de allerstørste kick ved at lave mad er at indfri og overgå folks forventninger. Hvis man f.eks. sidder til en bryllupssamtale med et ungt par, som ikke helt ved, hvad de vil på madfronten, men ender med at få dem overbevist om en løsning, som vil fungere, og som de bliver rigtig glade og måske endda overraskede over, så er det sindssygt fedt. Og fordi vi nu også får et sted, hvor folk kan holde deres fester, har vi også mulighed for at opleve folks reaktion på maden."

Ud over muligheden for at holde fester i Ramsømagle Forsamlingshus vil de nye forpagtere også gerne lægge hus til bankoaftener, stand up comedy og andet, så der er noget for enhver smag og aldersgruppe. Men de regner ikke selv med at stå for de forskellige aktiviteter.

"Vi har lejet os ind og vil gerne varetage alles interesser derude, men vi vil helst have, at det er kræfter og initiativer, der kommer udefra. Så vil vi meget gerne lægge hus til og stå for mad og drikkevarer."

At overtage et forsamlingshus midt i en coronatid kan måske virke lidt risikabelt. Men det er en risiko, de to madentusiaster er villige til at løbe.

"Da muligheden bød sig, var det midt i coronatiden, og vi havde faktisk bedre tid til at tænke over det, end vi ellers ville have haft. Så vi nåede at tænke det til ende og blev klar over, at de gode ting fyldte langt mere end de dårlige. Så i stedet for at grave os ned i coronaperioden og håbe på, at vi kunne åbne igen bagefter, tog vi skridtet fuldt ud og sagde, 'vi er klar', selvom vi ikke ved, om vi er købt eller solgt. Men vi vil bare gerne holde nogle gode fester og bruge stedet til noget af det, det har været brugt til før."