Modelflyvningens Dag

Modelflyvningens Dag hos Borup Modelflyvere kl. 11.00 til 16.00 den 26. maj.

Kom ud på modelflyvepladsen på Ringstedvej 657 ved Slimminge, hvor Borup Modelflyvere igen i år inviterer til åben "Hangar". Kom ud og se på de mange spændende fly, få en snak med vore medlemmer, og hvis vejret tillader det, så inviterer vi på en prøvetur med et af vore skolefly.

Lørdag den 26. maj afholder alle danske Modelflyveklubber Modelflyvningens Dag. Det betyder, at alle Danmarks omkring 100 modeflyveklubber slår hangarportene op for alle, der kunne tænke sig en time eller i to i selskab med entusiastiske, modelfly piloter og konstruktører.

Vores mål med Modelflyvningens Dag er, at vise vore gæster, at modelflyvning er andet end de meget omtalte droner. Vore modelfly spænder fra flotte svævefly til kopier af rigtige flyvemaskiner, de har alle det til fælles, at de er fascinerende og smukke, og så flyves de på samme måde som et rigtigt fly. Vi vil også gerne vise, at modelflyvning ikke blot er flyvning men at, megen tid går med bygning og vedligeholdelse af vore fly, og sidst men ikke mindst, så har vi en rigtig god klubånd og et godt kammeratskab.

Mange af vore medlemmernes fly vil være udstillet på flyvepladsen. Og der er mange forskellige af dem, store og små, svævefly, motorfly både brændstof og el, så her er nok at tale om. Lyden af snurrende motorer kommer ikke til at forstyrre samtalen, for moderne motorer støjer ikke meget.

Hvis vejret tillader det, vil vi invitere vore interesserede gæster til selv at prøve at flyve. Vi har i klubben begynderfly med dobbeltstyring lige som i en skolevogn, og på Modelflyvningens Dag vil vi invitere til en prøvetur, så man selv kan prøve, hvordan det er at flyve et modelfly. Så længe der er en instruktør ved siden af, kan der ikke ske noget. Vi har i dagens anledning en modelflysimulator i klubhuset, der kan vore gæster øve deres flyve færdigheder.

Og så vil der blive snakket om modelflyvning og bygning af modelfly. For det er jo dybest set ønsket om, at bringe viden om vores dejlige sport og hobby ud til endnu flere danskere, der er drivkraften i dette initiativ. Vi håber igen i år, at mange ’gamle’ piloter og kommende modelpiloter vil besøge os, vi har plads til nye medlemmer.

Vore flyvninger vil tælle med i det samlede antal flyvninger, som hver enkelt klub indrapporterer til Modelflyvning Danmark. På pladsen vil der være mulighed for at købe øl, vand og pølser, så vi håber, at rigtigt mange vil besøge Borup Modelflyvere på lørdag, fortæller René Hansen, formand for Borup Modelflyvere