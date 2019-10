Midtsjællands gymnasieelever motiverer unge til at samle ind

Søndag den 6. oktober går danskerne på gaden for at samle ind til folk uden hjem med Røde Kors. Især de unge viser stor interesse for at få spredt ordet.

Der venter borgerne i Midtsjællands kommuner en oplevelse, som hele verden mærker, hvis de siger JA til at samle ind for Røde Kors søndag den 6. oktober. Det bliver nemlig en gåtur, der vil gøre verden til et bedre sted. Sådan lyder budskabet fra de elever, som i år er ambassadører for indsamlingen på deres gymnasier.

På Køge Gymnasium og Roskilde Gymnasium har ambassadørerne næsten skaffet 100 indsamlere tilsammen.

Samler ind til folk uden hjem

Temaet for årets indsamling er folk uden et hjem. En del af pengene fra indsamlingen vil blandt andet gå til de mange familier i Yemen, der ikke har råd til mad og medicin.

Efter mange år med borgerkrig er Yemen ramt af verdens største humanitære katastrofe, og 24 millioner har brug for hjælp.

Herhjemme vil nogle af de indsamlede midler gå til sygdomsramte hjemløse, så de ikke bliver udskrevet til gaden, og voldsudsatte kvinder, der har været på krisecenter.

En indsamler samler typisk 1000 kr. ind. For de penge kan Røde Kors give:

• 6 måneders støtte til en voldsudsat kvinde og hendes børn

• 365 dage med rent drikkevand til 37 mennesker i nød

• Mad til en hel familie i fire måneder

• Presenninger, der giver 10 familier ly og beskyttelse mod vind og vejr

• Varme tæpper til 20 katastroferamte børn

Mangler stadig frivillige

De unge har været gode til at melde sig. Men der mangler stadig indsamlere på Sjælland.

Meld dig som indsamler hos Røde Kors på www.rødekors.dk/indsamler eller telefon 7010 0000.