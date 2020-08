Se billedserie Køen var lang, da et midlertidigt testcenter i sidste uge indbød til corona-testning i Borup. Alle fotos: Jørgen Chr. Jørgensen. Foto: Daniel Rosenaa

Send til din ven. X Artiklen: Midlertidigt testcenter i Borup tiltrak mange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midlertidigt testcenter i Borup tiltrak mange

I sidste uge var der mulighed for at blive corona-testet ved det gamle plejehjem i Borup. Allerede inden kl. 13.30, hvor testningen begyndte, var der lang kø.

Heden - 26. august 2020 kl. 08:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køen virker nærmest endeløs, når man står i den ene ende og kigger ned langs de mange fremmødte. I den bagerste ende har flere også taget et par skridt til siden for at få bedre udsyn ned mod den hvide varebil, hvor dagens coronatest finder sted.

En ældre kvinde har medbragt en campingstol og sidder tålmodigt og venter med en krykke i den ene hånd. Flere har taget plads på deres rollatorer og forsøger at finde lidt skygge væk fra den bagende eftermiddagsol.

Selvom der er sat to timer af til dagens midlertidige test ved det gamle plejehjem i Borup, er der allerede lang kø inden klokken 13.30, hvor testene skal begynde. I den bagerste ende af køen står Tonie Sivert Hagen og Anette Johansen og venter.

"Jeg håber, de vil stoppe køen, hvis de ikke kan nå igennem os alle," lyder det fra Tonie, der arbejder på et bibliotek i Roskilde og derfor gerne vil testes.

"Jeg møder jo mange mennesker i løbet af en dag," påpeger hun.

Netop de mange fremmødte og den lange ventetid var også et tema i sidste uge, da det midlertidige pop-up coronatestcenter gæstede Herfølge og Ølby. Hos en af de ansatte, der foretager dagens coronatest, er der også reel tvivl om, hvorvidt man ville kunne nå igennem alle de fremmødte på to timer.

Anette Johansen tænker dog, det er positivt, at så mange lokale er mødt op for at blive testet.

"Det er fint, for det viser, at mange folk tager det seriøst, at nu stiger smitten igen," siger hun.

I den forreste del af den lange kø står Ingelise Kofoed. Hun har stået i kø i over en halv time for at blive testet.

"Når nu de er her, kan man lige så godt benytte sig af muligheden, og så må det bare tage den tid, det tager," konstaterer hun.

Inge Marx er også en af dem, der er mødt op ved parkeringspladsen foran det gamle plejehjem i Borup for at blive testet. Hun holder godt fast i sin rollator og fortæller, at hun læste om tilbuddet i den lokale avis.

"Nu er chancen her jo, og så må vi hellere udnytte den," siger Inge.

Hun har også ventet tålmodigt i over en halv time, før det bliver hendes tur til at blive podet i halsen. Inge bor ikke langt væk, og derfor var det nemt at tage turen herover.

"Man hører jo så meget om, at smitten stiger, og jeg er selv i risikogruppen, så jeg tænkte, det var en god idé at komme herhen. Jeg kommer ikke så meget ud, men jeg får jo stadig besøg af hjemmehjælpere," fortæller Inge.

Et par pladser foran hende står Klaus Jensen. Han har hænderne på en kørestol, hvori hans 86-årige mor sidder. De skal begge testes.

"Det må være sikkerhed frem for alt, og det er pragtfuldt, at vi bare kan møde op og ikke skal bestille tid," siger Klaus Jensen.