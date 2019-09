Meny i Viby bygger om

De næste seks ugers tid vil alt ikke være, som det plejer i Meny i Viby. Der bliver nemlig bygget om og forbedret, så butikken fremover vil fremstå både flottere og mere miljøbevidst, fortæller købmand Hans Olesen:

”Der er sket mange forandringer i sortimentet, fordi kundernes ønsker har ændret sig. For 15 år siden vidste næsten ingen, hvad vegansk eller glutenfri madlavning var. I dag er der en større efterspørgsel på den slags, og det er vi nødt til at lytte til.”

Det betyder blandt andet, at sortimentet af veganske produkter vil få mere plads i butikken, ligesom der også vil komme flere produkter til glutenfri og laktosefri madlavning.

Og når det gælder madlavning vil der fremover være mere hjælp at hente hos Meny, når det skal være nemt og gå hurtigt. Der bliver nemlig et større udvalg af halv- og helfærdige retter, og der bliver mere plads til Delikatessen.

”Der er mange, der enten ikke kan eller vil lave mad. Når man eksempelvis ser på den unge generation, interesserer de sig enten voldsomt for at lave mad, eller også siger det dem intet. Derfor forsøger vi at lave noget for enhver smag.”

Efterspørgslen på økologiske madvarer er også stigende, og derfor vil Meny fremover have et større udvalg af økologisk pålæg, oste og kød. Desuden vil de kødfri produkter som plantefars få mere plads.

Til blandt andet drikkevarer kommer der nye montrer, og der vil fremover værre et større udvalg af sodavand, øl, energidrikke og vin på køl.

De nye montrer og køle-/frostsystemer, der skal investeres i, vil være til gavn for miljøet, fortæller Hans Olesen:

”Vores nuværende maskiner er fra 2004, og om to år ville de faktisk være ulovlige, da der er kommet strengere krav. De nye maskiner er både miljøvenlige og energibesparende og lever op til de kommende stramninger af reglerne.”

En anden ting, der bliver lavet om på, er flaskeafleveringen. Der bliver lavet et indhak uden for butikken, hvor kunderne kan stå i tørvejr og aflevere flasker og kasser. Desuden kommer der en ny maskine, der kan klare alle de nye flasker med pant.

Ombygningen forventes at være færdig i slutningen af uge 43, og indtil da kan man ikke undgå lidt gener for kunderne, men alle vil gøre, hvad de kan, for at det skal gå så nemt som muligt, forsikrer Hans Olesen:

”Der vil være håndværkere i åbningstiden, men det meste arbejde kommer til at foregå fra kl. 6 til kl. 8, inden vi åbner. Og når der skal laves afløb i gulvet til køl og frys, bliver det gjort om natten.”

Købmanden håber at få god tid til at nyde den nye butik efter ombygningen.

”Kunderne slipper ikke for mig de næste 3½ år. Jeg håber selvfølgelig, helbredet holder, for så bliver det tidligst april 2023, jeg kunne finde på at stoppe,” siger han med et smil.