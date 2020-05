Meld din forening til affaldsindsamling med Ren Natur

Mangler din forening en udendørs aktivitet at se frem til? Køge Kommune deltager igen i år i projektet Ren Natur, og der er stadig mulighed for at melde foreninger til.

Corona-situationen har gjort det svært for Køges foreninger at være sammen og at planlægge aktiviteter. Køge Kommunes deltagelse i projektet Ren Natur 2020 er derfor en kærkommen mulighed for foreningerne for at sætte en fælles udendørs aktivitet i kalenderen.

Projektet Ren Natur følger naturligvis regeringens og sundhedsstyrelsens retningslinjer, og indsamlingsdatoerne vil derfor tidligst finde sted fra den 15. maj. Ved at gå en indsamlingsrute, kan foreninger tjene 3000 kroner til egen forening.

Der er stadig åbent for tilmelding og ruterne er ved at blive fordelt i kommunerne.

Ren Natur 2020

I 2019 deltog Køge Kommune første gang i Hold Danmark Rents nye projekt Ren Natur, der er etableret som et selvstændigt koncept under ledelse af Hold Danmark Rent. Det er et koncept, der binder kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen.

I 2019 deltog 15 foreninger i Ren Natur i Køge, og der blev i gennemsnit samlet 10 sække affald pr. indsamling. Hver forening modtager pr. indsamlet rute 3000 kroner, som de kan bruge helt som de har lyst til. I 2019 har de deltagende foreninger i Køge blandt andet brugt pengene på oplæg, træningslejre og nye gymnastikdragter.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek har fra start af været meget glad for projektet.

”Jeg synes jo, det er et fantastisk godt koncept. Projektet har været en succes i Køge i 2019. Vi har haft glade foreninger, og i kommunen er vi rigtig glade for, at så mange i Køge bakker op om kampen mod henkastet affald. Derfor deltager vi også i Ren Natur 2020. ”, siger Erik Swiatek og fortsætter:

”Lige nu er det jo også en god mulighed for at sætte noget i kalenderen, som foreningerne kan glæde sig til at gøre sammen, når det bliver muligt at være flere samlet.”

Køge skal være en ren fornøjelse

Deltagelsen i Ren Natur er en del af Køge Kommunes kampagne ’Køge en ren fornøjelse’. Igennem kampagnen har Køge Kommune medlemskab af Hold Danmark Rent, som blandt andet står for produktionen af de gratis lommeaskebægre, der kan afhentes ved VisitKøge. Derudover står Hold Danmark Rent også for at kortlægge det henkastede affald i kommunen en gang om året.

”Vi vil alle sammen gerne have en ren kommune, men desværre ser vi stadig en stor mængde henkastet affald i Køge. Derfor arbejder vi med de her forskellige initiativer indenfor kampagnen. Vores forhåbning er, at Køges borgere vil bakke op om kampen mod det henkastede affald. Det er nødt til at være en fælles indsats fra os alle sammen, hvis vi skal lykkes med at gøre Køge til en ren kommune,” siger Erik Swiatek.

Der er åbent for tilmelding til Ren Natur 2020, og tilmelding skal ske via: https://rennatur.org/koege-kommune/