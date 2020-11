Med naturen som førsteprioritet

Sådan lyder et udvalg af overskrifter på de indlæg, biolog Ole Hindsbo i løbet af det seneste år har sendt til Heden Midtsjællands Avis flankeret af et billede af det naturfænomen, han beskriver.

"Jeg var den tredje i rækken af drenge og havde derfor lidt mere tid til at passe mig selv. Jeg gik i skoven og begyndte at blive interesseret i natur. Jeg kom også til Melby Overdrev, som nærmest var ørkenagtigt. Dengang var der militærterræn i området, og der var nogle store cementbrøndringe, soldaterne brugte. Men jeg fandt ud af, at de fungerede glimrende som insektfangere. Når insekterne faldt derned, havde de svært ved at komme op igen, så her havde jeg fundet et sted, hvor jeg kunne studere de store insekter."