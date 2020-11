Malerier af Lene Poulsen og Eigil Larsen udstilles i Ejby Medborgerhus

Eigil Larsen, derimod, begyndte først at male i 2012-2013. Han vidste intet om at male og heller ikke, hvad han ville med det. Det fik dog hurtigt op for ham, at maleprocessen var utrolig givende og tilfredsstillende, navnlig når billedet lykkedes, fortæller han.

"Det gik op for mig, at jeg langsomt blev herre over at skabe indre fred ikke blot i billedet ved min pensel eller kniv, men at harmonien og freden også vendte ind i mig selv. Uden at gøre det bevidst blev mine billeder en søgen efter fred og harmoni, og det fylder mig med glæde, når mit publikum kommer med kommentarer, der viser, at de sidder ved mit billede og mediterer over fred og dybde både i billedet og i deres eget sind, og hvordan de to ting pludselig bliver til et og samme," siger Eigil Larsen.