Lys i vintermørket

Midt i den mørkeste vinter er det vigtigt at komme ud og nyde den beskedne mængde dagslys, der trods alt er på vore breddegrader.

Og når man så først er kommet ud, kan det jo være så livgivende at man slet ikke kan få sig selv til at komme ind igen!

Så er det, at man lige så godt kan bygge sig en bivuak, så man allerede ligger ude i naturen når næste morgens dagslys rammer en.

Foruden dagslys var der også julelys i øjnene på de omkring 100 spejdere fra Køge, Bjæverskov, Ishøj, Herfølge og Viby, der på Vibyspejdernes initiativ endnu en gang havde sat hinanden stævne for at bygge bivuakker af udtjente juletræer venligt doneret af borgerne vi Viby.

Der blev afgrenet, slæbt rafter og besnøret til den store guldmedalje og mange bivuak-modeller så dagens sparsomme lys, inden duften af bålmad bredte sig over spejdergrunden.

Da mørket sænkede sig lyste spejdernes hjemmelavede fakler vej til det store lejrbål, som var bygget op af forrige års juletræer.

Vibyspejderne ønsker både at takke de mange borgere, der selv afleverede deres juletræ på spejdergrunden, og de omkring 50 familier der mod en donation nemt og bekvemt fik spejderne til at hente deres juletræ.

Juletræerne gik til det gode formål at holde spejderne varme i vinternatten, og donationen indgår i finansieringen af troppens store Islandsfærd til sommer, som vi nok kommer til at høre mere til.