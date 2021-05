Se billedserie Grisene på Dyssegaarden får lov til at bruge deres kroppe aktivt ved bl.a. at grave og gnaske efter rødder. Fotos: Erhvervsforum Roskilde.

Lokale råvareproducenter vægter dyrevelfærd og lokale arbejdspladser

Heden - 26. maj 2021 kl. 08:30

Roskilde er ikke blot et naturskønt område, det er også hjem for mange lokale råvareproducenter. På mange af de grønne områder, der findes i Roskildes omegn, går køer, lam, grise og kyllinger frit, og gulerødder, kål, rabarber og kartofler gror i den frodige muld.

Erhvervsforum Roskilde har besøgt nogle af de lokale råvareproducenter, og det er tydeligt at de ikke blot deler en kærlighed for den gode smag, men også for en omhyggelig og lokalt forankret produktion.

Arbejdspladser og dyrevelfærd

I Lejre ligger Hegnsholt, et økologisk speciallandbrug med grise, får og høns. Her foregår produktionen med stor omhu, og den daglige drift med et ønske om at bidrage til lokalsamfundet.

På gården bor dyrene i små flytbare huse på markerne omkring, og de lever alle af restprodukter og græs. Produktionen tager nemlig udgangspunkt i de ressourcer, der er tilgængelige, og derfor fodres dyrene med restprodukter såsom mask fra bryggerier og destillerier, daggammelt brød og grøntsagsrester.

"Vores produktion er ressourcedrevet, og det er mængde og type af restfoder, der er afgørende for produktionen, ikke efterspørgsel," fortæller Johanne Schimming, der driver Hegnsholt.

Hos Hegnsholt er brugen af restprodukter dog ikke kun et spørgsmål om at bruge af tilgængelige ressourcer, men også om at generere lokale arbejdspladser. Ved at afhente restproduktioner i København, frem for at købe foder fra foderstoffabrikken, kan Hegnsholt i stedet aflønne en medarbejder. På gården har de både medarbejdere i fleksjob og praktik, og mange af de udvidelser og aktiviteter der sker, er ofte med et ønske om at kunne tilbyde fastansættelse. "Når man er en lokal virksomhed, og gerne vil være en del af lokalsamfundet, så er det også vigtigt at medvirke til at skabe lokale jobs," fortæller Johanne Schimming.

Lokal slagtning

Hos Dyssegaarden i Gundsømagle opdrættes både fjerkræ, svin, okse og lam, og her er dyrevelfærd og lokal slagtning i centrum. Hele produktionen og salget af kød er fra dyr på friland, og slagteprocessen foregår så skånsomt som muligt, enten direkte på gården eller med meget kort transporttid. Filosofien er, at jo bedre dyrene er behandlet, jo bedre bliver kødet.

"Tager vi eksempelvis vores frilandsgrise, så er kvaliteten af kød bare en helt anden, end det man typisk køber i et supermarked. Vores grise har brugt deres kroppe aktivt, de har gravet og gnasket efter rødder, og det afspejler sig i kødet," fortæller Morten Gjeskov, indehaver af Dyssegaarden.

På samme måde opdrættes Dyssegaardens fjerkræ med omhu, også selvom det betyder, at produktionen tager tre-fire gange så lang tid, som den gør i almindelig produktion.

"I almindelig produktion tager det omkring 38 dage fra ægget klækker til kyllingen slagtes. På den tid kan man hverken nå at skabe et godt dyreliv eller godt kød," fortæller Morten Gjeskov.

Øget interesse

Selvom lokalområdets gårdbutikker allerede er velkendte og velbesøgte af mange lokale stamkunder, lader det til, at både roskildenserne såvel som udefrakommende har fået øjnene op for den lokalt forankrede råvareproduktion i Roskilde.

Hos Dyssegaarden har mange af deres kunder tradition for at gøre en oplevelse ud af dét at købe kød, og familier ser det som en mulighed for at lære deres børn om det, de spiser, og hvor det faktisk kommer fra.

Under corona-pandemien er denne tendens imidlertid boomet, og det har ført til mange besøgende fra ikke blot Roskilde men størstedelen af Sjælland, der kommer på tværs af generationer.

"Det er tydeligt at mærke, at folk har fået mere betænkningstid under corona-pandemien, og vi kan se, at flere er begyndt at tage stilling til den mad de spiser. Det er noget andet at se en gris i levende live end en kotelet i køledisken, og det er med til at kultivere en stillingstagen til - og forståelse for - sit forbrug," fortæller Morten Gjeskov.

Det er for Dyssegaarden en positiv udvikling, og de oplever en stor glæde fra kunderne over muligheden for at få indsigt i, hvordan tingene kommer til én, og hvordan man forbruger.