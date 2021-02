Lokale butikker sælger varer via Facebook

En bobslæde, et puslespil, en ny kalender. Eller hvad med nye bageforme eller et helt flødebolle-kit?

Under coronanedlukningen er de lokale butikker blevet mere og mere opfindsomme i forhold til at holde gang i salget af deres varer. Udover den allerede etablerede nethandel tilbyder flere af butikkerne i Borup via deres Facebookside hjælp med at finde og pakke varer, som så kan betales med f.eks. mobilepay og afhentes i døren.