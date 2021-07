Send til din ven. X Artiklen: Lokal kunstner holder fernisering på Gyldenløves Høj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal kunstner holder fernisering på Gyldenløves Høj

For første gang viser Rikke-Maria Lovring fra Bjæverskov sine billeder frem offentligt, når hun på søndag holder fernisering. Før i tiden blev hendes billeder sat på loftet, så snart malingen var tørret.

Heden - 07. juli 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis man har lyst til en tur i skoven på søndag og godt kunne bruge en kulturel oplevelse oveni, kan man lægge vejen forbi Gyldenløves Høj ved Jystrup. Mellem kl. 14 og 18 holder Rikke-Maria Lovring nemlig fernisering på sine billeder.

Selvom den Bjæverskov-baserede kunstner, der til hverdag arbejder som blomsterdekoratør, har været i gang med at male i rundt regnet 15 år, er det første gang, hun udstiller sine billeder for offentligheden. Og det er lettere angstprovokerende.

"Jeg er virkelig nervøs over det, men har også en god fornemmelse i maven. Nu har jeg det ok med at skulle vise mine billeder frem," siger hun.

Sådan har det nemlig ikke altid været. I rigtig mange år røg Rikke-Marias billeder på loftet, når de var malet færdigt. Ikke engang hjemmets egne vægge, fik de lov at pryde.

"Det var min lille hemmelighed, at jeg malede, og mit eget lille hyggeprojekt. Jeg tænkte ikke, at andre ville kunne lide mine billeder, og tænkte heller ikke, at jeg var godt nok til at vise dem frem."

Faktisk var det først, da Rikke-Maria blev kontaktet af en kunstner gennem en kunstside på internettet, at det satte skub i processen med at give andre et indblik i billederne. Kunstneren undrede sig over, at hun ikke have nogle af sine malerier på sin blog, og han ville gerne se nogle af dem. Da hun efterfølgende sendte nogle til ham, var han begejstret, og opfordrede hende til at udstille.

I første omgang skulle det have været på en større udstilling i Øksnehallen i København, men den blev udskudt pga. corona. I mellemtiden har Rikke-Maria så fundet ud af, at hun hellere vil udstille for sig selv, og at det skal være i naturen.

"Det giver rigtig meget mening at vise mine billeder frem i skoven, for det er der, jeg synes, mine malerier bliver til - der, jeg bliver inspireret. Og så giver det en ro og en tryghed at være derude."

Giver ro at male

En egentlig genre er ikke så let at sætte på Rikke-Maria Lovrings billeder. Med hendes egne ord er det "et miskmask af alt muligt", hvor man kan se lidt af det hele.

Når Rikke-Maria maler, har hun ikke på forhånd en ide om, hvad hun skal male.

"Hvis jeg tænker, at jeg skal lave en firkant, så bliver det helt sikkert en trekant eller et hjerte. Jeg sætter hjernen på pause, og så er det meget en følelsestilstand, jeg er i, hvor jeg bare lader hænderne styre," siger hun.

"Jeg skal altid se på malerierne 14 dages tid, før jeg ved, om de er helt færdige, og det er altid en lige så stor overraskelse for mig som for alle andre, hvad de bliver til."

Når Rikke-Maria maler, giver det hende en følelse af ro, og hun kan tydeligt mærke, når hun har malet, og når hun ikke har. Det var da også i en periode med stress, at arbejdet med at male for alvor tog fart.

"Det er en form for meditativ tilstand for mig, som jeg kan mærke, at jeg har brug for. Det er på en måde min sjæl, jeg krænger ud, når jeg arbejder med et lærred, og jeg kan blive helt stresset og rastløs, hvis jeg ikke maler," siger hun.

Rikke-Maria har allerede solgt nogle af sine billeder, og drømmen er at kunne få en forretning ud af det.

"Det ville være en drøm, hvis jeg kunne leve af det, som giver mig ro i maven. Hvis jeg hver dag kunne vågne op og vide, at jeg skulle arbejde med min interesse."

Nu skal man da heller ikke længere op på Rikke-Marias loft for at se hendes kreative udfoldelser.

"Jeg er begyndt at hænge malerier op hjemme hos mig selv. Jeg er ikke længere bange for at vise dem frem for andre."

Fernisering

Rikke-Maria Lovring viser sine billeder frem under titlen Soul Talk på Gyldenløves Høj ved Jystrup

Det sker søndag den 11. juli kl. 14-18

Der vil være lidt let at spise og drikke

Se mere på Lovring Creations på Facebook og Instagram

I tilfælde af meget regn rykkes ferniseringen til den 18/7