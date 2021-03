Se billedserie Mathias Steck fra Steck?s Fliserens har oplevet en vækst på 350 procent det seneste år. Men han er heller ikke kommet sovende til det. Arbejdsdage på 16 timer er ikke ualmindelige for den unge iværksætter, der nu har udvidet virksomheden med tre nye afdelinger på Sjælland.

Mens rigtig mange har haft det hårdt under coronapandemien, er der også nogle, der har oplevet stor fremgang og vækst. Blandt dem er 21-årige Mathias Steck fra Ejby, der for snart tre år siden startede virksomheden Steck's Fliserens.

Da lokalavisen talte med ham sidste år, kunne han berette om, hvordan kunderne væltede ind, og at han måtte arbejde 12-14 timer om dagen for at følge med.

Og sådan er det i store træk fortsat gennem den seneste sæson, lyder det fra den unge iværksætter, der bl.a. har udvidet med tre afdelinger rundt omkring på Sjælland. For at følge med efterspørgslen har han også fået to medarbejdere, som kan hjælpe ham i weekenderne. Dem har han været i gang med at lære op i vintermånederne, så de er klar til forårs- og sommersæsonen.

De to ekstra medarbejdere skal bl.a. gøre det muligt at have gang i to anlæg ad gangen, og at der derudover vil være en, der kan køre rundt og give tilbud eller imprægnere.

Tanken er, at medarbejderne skal lære det hele, så de kan gebærde sig selvstændigt blandt kunderne.

"Jeg skal være tryg ved at sende dem ud på en opgave - være sikker på, at det er den samme gode kundepleje og kvalitet, de leverer, så der ikke pludselig står en utilfreds kunde," siger han og tilføjer:

"I dag skal jeg til at lære den ene at bakke med trailer. Det er jo også vigtigt, at der ikke ryger 30 carporte rundt omkring på Sjælland."

Om udviklingen i virksomheden er der kun positivt at sige.

"Det er gået kanon. Min omsætning er vækstet 350 procent. Meget af det er selvfølgelig coronaen, men jeg kan også mærke, at mit firma har fået en større andel af markedet," siger han.

Den markante vækst har dog ikke betydet det helt store på bundlinjen, da Mathias Steck har investeret meget i virksomheden, bl.a. ved at købe et større varelager hjem og ved at få professionel hjælp til markedsføringen.

Derudover har han også udvidet firmaet med to behandlinger. Den ene er rens og maling af tage, den anden er hulmursisolering. Sidstnævnte for at sikre, at der også er arbejde om vinteren.

"Når det er varmt, fokuserer man på, at haven og terrassen skal være pæn, og når det så bliver koldt, vil man gerne have hulmursisoleret."

Som man nok kunne forvente i en tid med coronarestriktioner, nedlukninger og stort fokus på udeliv er der dukket mange nye virksomheder op, der tilbyder fliserens. Ifølge Mathias Steck drejer det sig om omkring 250, hvoraf nogle er meget billige. Det er dog ikke en udvikling, der bekymrer ham synderligt.

"Det virker, som om folk godt kan gennemskue det, hvis prisen er alt for lav. Min virksomhed står stærkt i dag, og jeg får mange kunder gennem anbefalinger fra andre kunder, så jeg er egentlig ikke så bekymret for konkurrencen."

Han ved, at det, der betyder noget for kunderne, er ordentligt håndværk. Og det har han måttet arbejde for at overbevise folk om, at han kunne levere.

"Det første år var jeg på livsstilsmesse på Ledreborg Slot og på Roskilde Dyrskue. Der blev jeg mødt af en del skepsis, hvor nogle f.eks. syntes, at jeg var alt for ung. Men jeg ved, at jeg kan stå inde for mine produkter og mit arbejde, og jeg får heldigvis overbevist folk, så de også anbefaler mig til familie og venner."

Den meget fokuserede og målrettede tilgang har på sin vis altid været at finde hos Mathias Steck. Fra han var barn, har han f.eks. sparet op og lagt penge til side, så han allerede stod med 150.000 kroner på kontoen, da han skulle starte sin virksomhed.

Men der har alligevel været udfordringer undervejs.

"Jeg er vokset op med ADHD og blev i skolen erklæret 'ikke uddannelsesparat'. Men jeg gad ikke spilde tid på 10. klasse, så jeg tog på landbrugsskolen i stedet. Jeg har altid været ham med meget energi, men det har jeg kunnet bruge til noget positivt. For mig er det ikke unormalt med en 16 timers arbejdsdag. Folk, der ikke har ADHD, kan have svært ved at følge med," siger han.

Når man selv trives med højt tempo, er der kun en vej, og det er fremad. Sådan er det i hvert fald for Mathias Steck. En af måderne at komme længere frem på er at blive ved med at udvikle nye produkter eller services.

"En kunde koster jo et bestemt beløb at nå ud til. Men hvis han køber en fliserens nu, og så fem år senere efterspørger en gulvslibning hos mig, så er det jo en bedre forretning."

Og så gælder det også om at være en god chef. Dårlige chefer var nemlig det, der fik Mathias Steck til at springe fra en tilværelse i landbruget. Derfor har han meget fokus på det nu.

"En af mine to nye medarbejdere er min lillesøster, som jeg har lært op. Hun synes, det har været sjovt, så det er jeg glad for."

