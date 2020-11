Lokal forfatter holder bogreception i Borup

Kim Greiner vil være til stede og signerer gerne bøger, hvis nogen skulle være interesseret i at erhverve sig et eksemplar. Den anden hovedperson i bogen, Birgitte Greiner, der er kendt som som tidligere institutionsleder i Borup og tidligere formand for Røde Kors, vil også være til stede. Sammen er de værter for lidt at drikke, lidt chokolade og gerne en snak. Husk mundbind.