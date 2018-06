Lækker Jazz og kolde Fadøl på torvet i Viby

Bourbon street Jazzband skyder Viby Jazz Days i gang lørdag den 16. juni. Kl. 11:00

Sommeren er kommet over os og dermed er det også blevet tid til jazz på Cosmos torvet i Viby. Jazzen har fået et rigtig godt tag i Viby borgerne og de to arrangører, Kultur Cosmos og Viby Musikforening, håber at mange igen i år, vil støtte op om arrangementet og lægge vejen forbi det hyggelige torv, hvor øl, vand og kaffe naturligvis kan købes til rimelige priser.

Første band på scenen bliver Bourbon Street Jazzband der spiller traditionel jazz, boogie-woogie og swing, krydret med flotte blæserarrangementer, en medrivende rytmegruppe og gode vokaler. Bandet kunne i 2006 fejre sit 50 års jubilæum og har gennem alle årene blandet sig med toppen af dansk jazz, ligesom de har spillet på festivaler i Europa, Amerika, Afrika og Asien. Den faste bastion har i mange år været Silkeborg, og orkestret var da også fødselshjælpere for "Riverboat Jazzfestival", hvor de har optrådt hvert eneste år siden starten.

Bandet består i dag af Gerhard Ellerbæk – Kornet, Kurt Heegaard Jacobsen - Banjo, tenorguitar og vokal, Per Jegbjerg - Trækbasun, ventilbasun og arrangementer, Finn Odderskov - Klarinet og saxofoner, vokal, Kim Nedergaard – Piano og vokal, Jørgen Nielsen - Kontrabas samt Heine "Hot" Poulsen – Trommer.

På vegne af Kultur Cosmos og Viby Musikforening

/ Michael Carlsson