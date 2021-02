Kyndelmissen blev fejret på nye måder

"Vores brug af digitale medier ved årets Kyndelmisse er helt klart noget, der er udsprunget af den aktuelle coronasituation. Vi har her haft mulighed for at udforske, hvilke kulturaktiviteter og -oplevelser, der kan virke hjemmefra. Det med historiefortælling på sociale medier og brugen af podcasts er jo noget helt nyt i regi af Kyndelmissen. Men jeg synes faktisk, at det har potentiale til at blive rigtig godt. Måske kan vi lave et godt miks af de digitale og analoge formater fremover - om ikke andet, så i lyset af at vi kan nå rigtig langt uden for Køge bymidte ved også at være digitale," siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork.