Kunstudstilling i Ejby Medborgerhus

Så er det igen tid til en ny kunstudstilling i Ejby medborgerhus. Endnu engang er det lykkedes at finde spændende lokale kunstnere. De næste 2 måneder kan man se malerier af Henning Carlsen og collografi og keramik af Vibeke Frost.

Her er lidt mere om de 2 kunstnere:

Henning Carlsen kalder sin udstilling: "Det konstruerede billede".

Henning Carlsen arbejder med den konstruerede virkelighed, med udgangspunkt i virkeligheden og billedet bliver til en ny virkelighed.

Henning Carlsen har mange udstillinger bag sig, bl.a. har han fået antaget værker på 14 censurerede udstillinger, heraf 5 statsanerkendte.

Det seneste værk er en stor skulptur placeret på Køge Torv. Værket er designet af Henning Carlsen og fremstillet på Produktionshøjskolen Klemmenstrup gård.

Vibeke Frost fortæller om sig selv og sin kunst: Jeg er mønster freak!

Mit kunstneriske virke reflekterer min baggrund som tekstil designer. Mine mønstre har helt deres eget liv. De springer og hæfter sig sammen i et kaotisk kosmos og min opgave er, med mine farver og kompositioner, at få "orden" på dem.

Jeg er optaget af Collografi (paptryk). Jeg trykker på store papplader som indfarves og trykkes gang på gang. Desuden er jeg gået "mønster amok" på keramik, hvor mine designs overføres til ler med tekstile teknikker. En helt ny spændende verden for mig.

Mit værksted/galleri findes på en bondegård på Stevns hvor jeg også underviser i grafik og billedkunst.

Ud over mit virke som kunstner på Kratgården, læser jeg kandidat i Materiel Kultur og Didaktik på DPU.

Jeg er især optaget af kreative processer i "art-based-research"

Det er en ny metode til at generere dialogen mellem forskning og kunst.

Udstillingen kan besøges i bibliotekspunktets åbningstider og når huset ellers er åbent for andre aktiviteter. Se evt. på www.ejby-medborgerhus.dk for mere info.