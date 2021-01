Kulturnatten rykker hjem i stuerne og ud under åben himmel

Men i år er kulturnatten, som også går under navnet kyndelmissen, anderledes. For at passe på hinanden, er programmet primært rykket fra Køge by og hjem i stuerne.

"Kyndelmissen er traditionelt set den dag, hvor halvdelen af vinteren er gået, og en dag, hvor vi tænder lys i mørket. Dét er der måske - mere end nogensinde før - behov for nu, hvor vi midt i coronapandemien mest er hjemme, holder afstand til hinanden og ikke kommer ud og oplever vores ellers meget aktive kultur- og foreningsliv her i Køge Kommune. Derfor har vi i år rykket kulturen hjem i stuerne og ud under åben himmel. Netop for at tænde et lys i mørket ved hjælp af kultur og oplevelser. Køge Kommunes kulturinstitutioner har lagt et kæmpe arbejde i at afholde en kulturnat, der både er sikker og inspirerende, og jeg håber, at mange vil deltage hver for sig og hjemmefra," siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.