Selvom regnen måske fik nogle til at blive hjemme, var der alligevel mange, der lagde vejen forbi Kulturnatten i Borup.

Kulturnatten i Borup blev en våd fornøjelse

Heden - 01. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Selvom man plejer at sige, at det ikke er vejret, men påklædningen, der er dårlig, så ville mange nok have ønsket et lidt bedre vejr fredag aften, hvor der blev holdt kulturnat i Borup.

Sidst på eftermiddagen begyndte det at regne, og undervejs kom der to store regnskyl, som fik paraplyerne frem hos de fremmødte. Men ifølge Karsten Jensen, der er medlem af Borup Borgerforening og tovholder på kulturnatten, fik regnen ikke alt for stor betydning for festlighederne.

"Der var faktisk temmelig mange mennesker på trods af vejret, og alt taget i betragtning gik det rigtig godt," siger han.

Antallet af besøgende var dog ikke helt så højt som ved den seneste kulturnat i 2019, og det skyldes formentlig vejret. Der var da også enkelte, der meldte afbud pga. vejret, bl.a. en kørende forlystelse ved Borup Skoles parkeringsplads.

Besøg fra Redning Danmark

Havde man ikke en paraply med, kunne man søge indenfor i butikker og restauranter, eller man kunne besøge Sognegården, Kulturhuset, Biblioteket eller Borup Kino, hvor der bl.a. var udstillinger, historier og musik.

Traditionen tro var der også flotte drinks ved Kop&Kande, og Anne på Sporet stod for flæskestegssandwich. Fra Mosehusets stand kunne man købe pandekager, og derudover var der romkugler, fadøl, popkorn og en masse andre fristelser.

Ved boderne på Hovedgaden blev der bl.a. solgt ud af brugt legetøj, og så var der mulighed for at komme indenfor i den gamle, engelske bus, der nu er en del af Nygaards Køreskole.

I begge ender af Hovedgaden havde Redning Danmark fra Ringsted sat i alt tre store redningskøretøjer.

"De kontaktede mig for at høre, om de kunne få et sted at stå og vise sig frem. Og så lavede vi hurtigt en aftale om, at de kunne stå for afspærring af Hovedgaden. Det var nogle dejligt store køretøjer, så der var ikke nogen, der kunne komme igennem der," siger Karsten Jensen.

"Vi havde også aftalt med Beredskabstjenesten, at de måtte køre en ambulance ind, så den var der også en masse børn henne for at se. Den gav også noget lyd fra sig, så det var alletiders."

Festfyrværkeri

Kulturnatten sluttede med fyrværkeri kl. 22, og det kunne gråvejr og regn ikke rokke ved.

"Det er professionelle fyrværkere, så de ved godt, hvordan de skal bære sig ad - også i regnvejr," lyder det fra Karsten Jensen, der allerede er klar til at se frem mod næste års kulturnat.

"Nu skal vi holde et evalueringsmøde i planlægningsgruppen om tre-fire uger og snakke om, hvad vi har lært fra dette år, og hvad vi skal være opmærksomme på til næste år. Men jeg synes, at det alt i alt gik rigtig godt."