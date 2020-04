Kreativt åndehul for børn og voksne i Coronatiden

At komme i gang med at male og tegne kræver hverken det store udstyr eller et ganske særligt talent. Det kræver blot interesse, nysgerrighed og lyst. Som Einstein sagde ”Jeg har ingen særlige talenter … jeg er blot passioneret nysgerrig”.

Der sker noget magisk, når vi får skuldrene ned, finder ro og glæde ved at udtrykke os kreativt. I disse tider kan det bruges som meditation og afslapning. Familien kan samles om en hyggelig aktivitet, uden forældre nødvendigvis ”skal stå for underholdningen”.

Det kan hurtigt blive en udfordring at være ”lukket inde” sammen som familie lige nu - både for børn og voksne.

Til børnefamilierne giver jeg det undervisningsmateriale, jeg plejer at bruge på bibliotekerne, gratis i disse Coronatider. Jeg e-mailer dem en kreativ male- og tegnebog på pdf, de kan printe. Og sender link til 30 minutters video, hvor jeg giver ideer til at bruge bogen. Forældre skal kun printe, finde farveblyanter frem og tænde for videoen. Mit håb er, at forældre, der er pressede med både at arbejde hjemmefra og passe børn, kan få velfortjent ro, mens jeg underholder deres børn.

Til de mange, der føler sig ensomme og keder sig, eller dem der måske i mange år har overvejet at slippe deres indre kunstner løs, har jeg lavet en maleudfordring med abstrakte mennesker i et maleri, der hedder vandring. Det foregår på sikker afstand online i tre enkelte trin på video. Adgangen sender jeg over mailen.

Jeg håber at sætte en folkevandring i gang på lærreder rundt om i landet, hvor vi maler og tegner sammen og hver for sig, afslutter Christina.

Kreahygge for børn og voksne kan hentes gratis på

www.KreativAkrylmaling.dk/Tilbud

Eller man kan skrive på mail: cc@christinachristiansen.dk

Christina Christiansen

Selvstændig billedkunstner på fuld tid siden 2010.

Mor til Mikkel (12 år) og Mathilde (15 år)

Gift med bankmanden Jesper