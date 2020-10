Koncert- og fortælleaften med Vesselil i Ejby Medborgerhus

De tre kvinder bag trioen Vesselil vil både spille koncert og fortælle om deres vej ind i musikken, og hvad musik betyder for dem.

Trioen har med intenst nærvær og hengivent sammenspil skabt et varieret, elegant og energifyldt koncertrepertoire med dybe rødder i den nordiske folkemusiktradition; en sindrig blanding af gamle sange og dansemelodier og nye kompositioner, der fører lytteren gennem rørende fortællinger, filmiske scenarier og sydende dansegulve.

Aftenen i Ejby Medborgerhus er en kombineret musik- og fortælleaften; udover at spille koncert vil trioen fortælle om deres vej ind i musikken, hvad musikken betyder for dem, og hvad der inspirerer og driver dem til at komponere og arbejde med musikken. Der vil ligeledes blive spillet op til fællessang.