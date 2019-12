Kommunen svarer på kritikken omkring bus 243

Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, forstår godt kritikken fra de personer, der er ramt af færre busafgange, men det får ikke kommunen til at ændre på busdriften. Analyser har nemlig vist, at bussen ikke har været brugt af særlig mange passagerer.

”Der er blevet skåret i afgangene, fordi for få passagerer brugte bussen. Der var 1-2 passagerer på de afgange, der er blevet fjernet,” siger han og fremhæver samtidig muligheden for Plustur som alternativ. Den lange ventetid, Lone Vej-Johansen nævner, er han ikke bekendt med:

”Du skal kende tidspunktet to timer før, så vil den holde og vente på toget. Jeg har ikke oplysninger om, at der skulle være en times transport. Jeg tror ikke, det er korrekt, men jeg har bedt forvaltningen undersøge det.”

En anden ting, forvaltningen er i gang med at undersøge, er, om nogle skoleelever har fået problemer, fordi de møder senere end klokken otte. Er det tilfældet, skal der ifølge formanden rettes op på det.

De færre busafgange skal dog ses i et større billede, påpeger Erik Swiatek. Køge Kommune har skullet spare cirka 120 millioner, og derfor har det været nødvendigt blandt andet at skære ned på serviceniveauet.

”Der er selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til at skære ned. Men alternativet ville være at skære andre steder, f.eks. på børne- eller ældreområdet.”