Kom til en fed 60'er aften på Overdrevskroen

Som det har været en tradition i mange år, holdes der igen i år fest med lækker mad og 60'er-musik med det lokale band Oldfingers fra Viby, Osted og Lejre. Det sker fredag d. 27. marts

Oldfingers har den rigtige 60'er-sound med en skøn blanding af rock, pop, country og masser af instrumentale guitarnumre.

Bandet har spillet mange jobs både i Danmark og Sverige.

Det er gamle kendinge i bandet:

Leadguitarist: Niels Egelund

Bassist: Paul Laursen

Keyboard: Eigil Pedersen

Trommer: Michael Frederiksen

Dørene åbnes kl.18.00.

Krofatter Søren sørger for laksesymfoni og stor kødbuffet med alt tilbehør, veltillavet og rigelig mad, som kroen er kendt for.

Musikken starter kl. 21.00 og slutter kl. 01.00

Alt dette for kun 300 kr. - entre, middag og musik.

Så kom og genoplev din ungdom, kom vand i håret og find danseskoene frem, og tag kone, kæreste og venner med til en skøn aften.

Kontakt info@overdrevskro.dk for tilmelding