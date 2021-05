Kom gratis på Nationalmuseet - lån et museum på biblioteket

Nu kan du låne et museumskort på biblioteket, som giver gratis adgang for to personer. Og du er velkommen til at låne flere kort, hvis du vil tage hele familien eller foreningen med.

Rækker ud til nye gæster KøgeBibliotekerne er glade for at kunne give kommunens borgere en god oplevelse på Nationalmuseet:

"For nogle af os kræver det et skub fra en god ven at komme hen i fitnesscentret - andre har det på samme måde med museer. Vi har alle godt af at prøve noget nyt indimellem og blive udfordret. Det giver nye indsigter og andre perspektiver på det velkendte. Vi er enormt glade for samarbejdet med Nationalmuseet og håber, museumskortet kan inspirere til nogle gode fælles oplevelser på Nationalmuseet," siger Rene Høtbjerg Øhlenschlæger, der er biblioteksfaglig leder på KøgeBibliotekerne.