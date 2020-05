KøgeBibliotekerne printer visirer til sundhedssektoren

Opgaverne ændrer sig som ansat på et bibliotek, når samfundet rammes af en krise, som den vi oplever nu.

Det er nyt at vi nu hjælper sundhedspersonalet ved at printe visirholdere som de bruger dagligt i deres arbejde.

Bibliotekarerne Stine Kjær Schmidt og Jacob Kobbernagel blev glade da de fandt ud af, at de kunne hjælpe med at printe værnemidler. – ”Stine opdagede fællesskabet “Makers mod Corona” som koordinerer, samler og guider folk der vil bruge deres 3d printer og deres tid til at hjælpe med at dække behovet for værnemidler til sundhedssektoren”, fortæller Jacob.

Det var helt oplagt for biblioteket at være med her og derfor hentede Jacob en 3d-printer fra biblioteket og satte den til at printe visirer i hjemmekontoret.

Printerne er købt til det nystartede projekt Folkelab, hvor borgerne får mulighed for at danne fællesskaber og afprøve ideer med hjælp fra teknologiverdenens muligheder, ud fra egne interesser. Og for Jacob giver det rigtig god mening:

- "Det er fedt at kunne bruge teknologierne til en helt konkret opgave, som hjælper sundhedspersonalet med at passe på sig selv og en masse andre mennesker og printeren stod jo alligevel bare stille på biblioteket på grund af nedlukningen". Men der er ingen tvivl om at bibliotekarerne savner biblioteket, lyder det fra begge bibliotekarer. – ”Vi glæder os meget til at vende tilbage til biblioteket og til at møde bibliotekets mange brugere, når der bliver givet grønt lys til dette – og indtil da holder vi onlineformidlingen og 3d printerne i gang”.