Køge byder på hyggelig julestemning

Kom ud og mærk julestemningen brede sig i Køge. Her er der ikke sparet på julebelysningen, og for børnene er der små, dejlige juleoplevelser i hele december.

25. november 2020

Herlighederne er mange, når man begiver sig rundt i Køge, og det er ikke et tilfælde, at den centralt beliggende købstad ad flere omgange er kåret til "Danmarks bedste handelsby", "Danmarks mest servicemindede handelsby", og i år som "Danmarks hyggeligste handelsby".

Handlen har altid været et centralt omdrejningspunkt for livet i Køge og den måde, byen og området har udvikler sig på. Det fornemmes tydeligt, når man besøger hele Køge Kommune, for her er et dynamisk handelsliv med lækre restauranter og spændende butikker alle steder.

Med sin charmerende middelalderby, som her i juletiden er pyntet med smukke julelys og guirlander, byder Køge på den hyggeligste julestemning. Og på trods af at der er fokus på afstand og sikkerhed, indbyder hele byen til nærvær og hygge med ens nærmeste.

Sammen kan man nemlig besøge byens museer eller slentre en tur for at se de nye bydeles moderne arkitektur og de gamle stræder med de fine, flerfarvede bindingsværkshuse - heriblandt Danmarks ældste daterede bindingsværkshus. Alt sammen omgivet af smukt julelys og pynt.

På Køge Torv står for eksempel to flotte, lysende kronhjorte, som majestætisk kigger ud over torvet. Den ene er Danmarks største lyskronhjort og måler 6,5 meter i højden og 5,5 meter i længden. Rundt om på de andre torve i Køge er der også installeret julelys.

I løbet af julemåneden er der i hele Køge-området et væld af lærerige og sjove oplevelser i børnehøjde. Hver onsdag besøger julemanden Køge by og deler karameller ud, mens juletoget hver fredag tøffer gratis rund med juleglade børn. Samtidig byder VisitKøge på en gratis skattejagt, hvor børnene føres igennem byen med et skattekort. Undervejs skal de løse forskellige opgaver, og til sidst venter en lille præmie.

Er man til indendørs julestemning er mulighederne mange i hele Køge-området. For eksempel byder cafeerne og restauranterne på hygge og skønne julelækkerier, mens kirkerne rundt omkring holder flotte julekoncerter. Er der en opfinder gemt i maven, kan man besøge opfindernisserne værksted i Køges middelalderkælder ved Køge bibliotek. Her kan børn og deres voksne gå på opdagelse i opfindernissens værksted.

Hos VisitKøge kan man også opleve julestemningen til den helt store guldmedalje. Her er der pyntet flot op med blandt andet specialfremstillede, håndlavede nisser, som folk kommer fra nær og fjern for at se og købe.

Julestemning i Køge

På VisitKøges hjemmeside kan man se, hvor og hvornår alle julens aktiviteter finder sted rundt om i hele Køge kommune på www.visitkoege.dk.

Ønsker man mere information om Køge og omegnens mange herligheder, så kan man også klikke ind og læse på www.oplevkoege.dk. Her finder man, foruden tips og gode råd til oplevelser, også videoer af Bubbers første besøg i Køge, hvor han afprøver en masse sjove, hyggelige aktiviteter og oplever Køges smukke natur på nærmeste hold.

Hos VisitKøge kan du få information om Køgeområdets mange oplevelser - hvor de ligger og deres åbningstider. Du kan få brochurer, hvor du kan læse mere om de enkelte seværdigheder og kort over området. Det er også her du får den personlige betjening og hjælp til, at du og din familie får den bedst mulige oplevelse, mens I er her.