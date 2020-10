Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen, overrækker Frivillighedsprisen til Køge Vandreforenings formand, Lykke Gundesen.

Køge Vandreforening vinder Ældre- og Sundhedsudvalgets Frivillighedspris

Blandt mange gode kandidater til Frivillighedsprisen blev Køge Vandreforening årets vinder. Foreningens fokus på et aktivt liv for seniorer samt det sociale fællesskab var afgørende.

Heden - 28. oktober 2020 kl. 08:30

"Køge Vandreforening kombinerer i deres aktiviteter Ældre- og Sundhedsudvalgets to fokusområder for det frivillige sociale arbejde - meningsfulde fællesskaber og et sundt liv for seniorer - når de hver tirsdag og onsdag samler op mod 100 deltagere til gåture af forskellig længde i og omkring Køge,"

Sådan lød det blandt andet i Ældre- og Sundhedsudvalgets begrundelse for, hvorfor foreningen skulle vinde frivillighedsprisen. Formand for udvalget, Bent Sten Andersen, er glad for, at valget faldt på Køge Vandreforening:

"Det, jeg særligt godt kan lide ved Køge Vandreforening, er, at de ud over den fysiske aktivitet i gåturene bruger mange kræfter på det sociale samvær under og især efter turene. Det bidrager til at styrke den sociale sundhed for de deltagere, som går med, og er et rigtig godt eksempel på et meningsfuldt fællesskab," siger han.

Køge Vandreforening har opretholdt sit aktivitetsniveau under corona og har omstillet sig til at gå i mindre hold på forskellige tidspunkter, så krav om forsamlingsstørrelser og afstandshensyn har kunnet overholdes.

"Jeg synes, det vidner om et velfungerende fællesskab, at de har kunnet omstille sig til den specielle situation, vi er i for tiden, og stadig tilbyde gode aktiviteter til gavn for en masse mennesker. Det er netop en særlig social indsats, som den Køge Vandreforening yder, vi havde i tankerne, da vi indstiftede prisen," siger Bent Sten Andersen og beskriver Køge Vandreforening som en meget værdig modtager af Frivillighedsprisen 2020.

I løbet af den seneste tid har Køge Vandreforening fået tilgang af en hel del nye medlemmer, dels ældre tilflyttere til kommunen og dels borgere, som er blevet alene og ser foreningen som et sted, hvor man kan forsøge at skabe nye bekendtskaber.

Køge Vandreforening har ca. 300 medlemmer. Heraf er mere end 90 pct. af medlemmerne over 60 år.

Foreningens ture går fra Hal 2 ved Køge Stadion hver onsdag.

Frivillighedsprisen uddeleles for første gang i år og er en anerkendelse af en forening, som har ydet en særlig social indsats i løbet af året.

Med anerkendelsen følger 10.000 kr., som skal anvendes i henhold til foreningens formål eller til videreudvikling af foreningens aktiviteter.