Køge Kunstrunte

Kunstinteresserede nysgerrige fik i weekenden d. 14. - 15. april, en forsmag på, hvad der venter, hvis man vælger at besøge Køge kunstrute i pinsen, 20. - 21. maj 2018.

Som et nyt initiativ og optakt til årets pinse, samledes kunsthåndværkere og billedkunstnere, i år til en fællesudstilling på Østervang Gaard i Ejby v. Køge.

25 kunstnere viste et udvalg af deres værker, på fællesudstillingen. I Pinsen deltager 39 lokale og gæsteudstillere fordelt på 15 udstillingssteder.

Køge Kunstrute i Pinsen

Det er foreningen Køge Kunstrute, der står bag arrangementet af samme navn. Det har foreningen gjort siden 2011, og pinse 2018 bliver ingen undtagelse.

De 39 kunstnere udstiller hos hinanden, så man på 15 adresser i Køge kommune kan få indtryk af både lokale kunstnere og enkelte gæsteudstillere.

Arrangører såvel, som udstillere glæder sig til, at byde velkommen til enhver, der har lyst til et kig og en snak. Lægger man vejen forbi, er der garanteret mangfoldighed i både udtryk og håndelag, og en varm velkomst.

Kunstruten snor sig gennem hele Køge kommunes mange smukke landskaber, og en tur langs ruten lover kunst på højt niveau. Udstillingsstederne kan besøges søndag d. 20 – mandag d. 21. maj, det er også 1. – 2. Pinsedag, begge dage i tidsrummet 10-16.

Læs meget mere om de enkelte kunstnere, og se hvor de udstiller på hjemmesiden www.kunstruten.com

Fællesudstilling en succes

på Østervang Gaard

Køge Kunstrutes nye initiativ blev i april afholdt for at give et indtryk af, hvad der venter de, som besøger kunstnerne på pinsens kunstrute.

"i forhold til at det er første gang vi afholder en fællesudstilling, som forsmag på pinsens kunstrutearrangementet, er vi meget tilfredse med forløbet", lyder det fra Camilla Fougner, der som medarrangør, lod kursussted og mjødbryggeri Østervang Gaard facilitere og være rammerne om Køge Kunstrutes første fællesudstilling.

En succes vender tilbage

Atmosfæren var da også i orden. Et besøg i de kreative rammer under glastaget i Østervang gaards gamle gartneri, lod ingen tvivl tilbage. Kunstforeningen Køge Kunstrute, ser frem til pinsen 2018, og håber mange vil tage turen rundt til de østsjællandske kunstnere. "Og fællesudstillingen som optakt og forsmag på kunstruten?", "Den kommer formentlig igen næste år", siger Camilla Fougner.