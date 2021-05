Køge Kommunes fastnettelefonnumre er ude af drift

På grund af tekniske problemer hos TDC, er det pt. ikke muligt at kontakte Køge Kommune på de sædvanlige fastnet-numre. Se herunder hvordan du får kontakt til de enkelte afdelinger og områder.

Tekniske problemer hos TDC har ført til udfald på samtlige fastnettelefonnumre til kommunens afdelinger og områder.

Hen over weekenden 15.–16. maj er der arbejdet på at finde alternative muligheder. Herunder kan du se, hvordan du kommer i kontakt med områder og afdelinger i Køge Kommune, mens TDC arbejder på at rette fejlen.

Borgerservice: 21 45 14 84

Omstillingen: 21 45 56 07

Sundhedstjenesten: 30 55 42 14

Hjemmesygeplejen og plejeboliger (døgnåbent for akutte henvendelser): 60 23 73 33

Jobcenter: 21 45 91 72

Socialafdelingen - Åben rådgivning: 40 43 78 91

Den sociale institution Pedersvænge: 26645430

Familiecentret: 51 29 33 95

Tandplejen: 28 79 26 84

Oversvømmelse, stormskader mv. ETK: 20 23 60 94

Øvrige hastende henvendelser kan ske via Borgerbetjeningen: 21 45 14 84

Forældre til børn i skoler og daginstitutioner opfordres til at benytte AULA til kommunikation. Benyt gerne mail, hvis du har adressen.

Der er kun få telefonforbindelser, der virker, derfor opfordrer vi til at udsætte opkald, der ikke haster.

Køge Kommune er i løbende kontakt med TDC, og informerer på hjemmesiden, så snart fastnettelefonerne igen er åbne.

https://www.koege.dk/Service/Nyheder/2021/05/fastnet-telefonnumre-er-ude-af-drift.aspx