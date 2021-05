Send til din ven. X Artiklen: Køge Kommune søger borgere til klimafilm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Kommune søger borgere til klimafilm

Heden - 26. maj 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Køge Kommune vedtog i december 2020 en ny ambitiøs klimaplan. Det vil kommunen gerne have borgernes hjælp til at fortælle om, via en række film.

Derfor søger de en bilist, der parkerer ved Køge Nord Station, en elbillist, en cyklist og en husejer, som kan deltage i optagelser enten den 1., 3. eller 11. juni.

Om de forskellige optagelser skriver kommunen følgende:

Bilist: Vi ønsker at filme bilen ankomme til Køge Nord Stations parkér og rejsanlæg, stille dig nogle spørgsmål og derefter følge dig til toget. Samlet vil det tage ca. 30 min.

Elbilist: Vi ønsker at filme dig lade bilen op ved en offentlig ladestander og stille dig nogle spørgsmål. Samlet vil det tage ca. 30 min.

Cyklist: Vi vil gerne tale med en cyklist, der følger sine børn i skole på cykel. Vi ønsker at filme dig og dine børn, og stille dig eller børnene nogle spørgsmål. Samlet vil det tage ca. 30 min.

Husejer: Vi vil gerne tale med en husejer, der har interesse i at lave energirenoveringer i sin bolig. Vi vil arrangere et besøg af en energikonsulent, som vil rådgive dig omkring hvilke energibesparelser, der kan svare sig at gennemføre i netop din bolig. Vi vil filme i løbet af gennemgangen af din bolig og derefter stille dig nogle spørgsmål. Dette vil samlet tage ca. 2 timer.

Er man interesseret i at medvirke, skal man sende en mail til Det Grønne Hus på detgroennehus@koege.dk så hurtigt som muligt,

Filmene vil blive distribueret med det formål at udbrede kendskabet til Køge Kommunes klimaplan. Rettighederne til filmene er Køge Kommunes.

For mange husejere kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis man gennemfører energirenoveringer. Renoveringen kan samtidig give et forbedret indeklima og en øget komfort. Oven i dette kommer også klimagevinsten, da et mindre varmeforbrug betyder en reduktion i CO2-udledningerne.

Størstedelen af bygninger i Køge Kommune er bygget før 1980. Det er især her der er store energibesparelser at hente. Så hvis du har et lidt ældre hus - gerne fra før 1960 - som kunne trænge til nogle energirenoveringer, så hører vi meget gerne fra dig.