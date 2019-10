Køge Kommune om affaldssortering: En klimapris vi alle må betale

En skraldespand, der stinker værre end bunden af et løvebur. Spyfluer og maddiker, der holder fest i skraldet. Affaldsposer, der går i opløsning og bliver til en ulækker suppe i bunden af skraldespanden. Og meget mere affald, end der er plads til i beholderne. Det er noget af det, borgere i Borup og omegn klager over på Facebook og i beskeder til kommunen.

Problemerne er opstået, efter at Køge Kommunes nye affaldssortering er trådt i kraft – og særligt efter at der fra september er indført tømning af mad- og restaffald hver 14. dag.

Bjarne Bringedal Svendsen, der er afdelingschef i Miljøafdelingen i Køge Kommune, forstår godt, at der kan være startvanskeligheder ved den nye affaldssortering, men han er ikke enig i billedet af, at tømningen af mad- og restaffald er problematisk.

”Vi får ikke mange klager på mad- og restaffald. Poserne, vi har købt, opfylder alle krav. Det kan selvfølgelig ske, at poserne begynder at gå i opløsning eller rådne, hvis de ligger for længe, men så er det nok bedst at komme det over i en anden pose. Det problem, nogen oplever med lugt og maddiker i affaldsbeholderen, går over, når vinteren kommer. Og hvis nogen mangler plads til deres mad- og restaffald, har de mulighed for at købe en større beholder.”

Her vil nogen nok mene, at det er en forringelse af servicen, at man pludselig skal betale mere for at få hentet den samme mængde affald. Men ifølge Bjarne Bringedal Svendsen handler det om, at vi er nødt til at betale det, det koster.

”Det er en balance mellem at finde en pris, så det ikke bliver alt for dyrt, men samtidig kan være på et niveau, hvor vi sikrer mest mulig genanvendelse. Vi er jo ude i verdensmål og klodens overlevelse. Det er en klimapris, vi alle sammen er med til at betale. Vi er nødt til at leve ordentligt på kloden og kan ikke lade det hele falde på, at det koster.”

Et andet sted, kommunen til gengæld er opmærksom på, at tingene ikke fungerer optimalt, er når det kommer til plastikaffaldet. Her har det vist sig, at rigtig mange har mere plast, end der kan være i plastbeholderen, og at nogle eksempelvis lægger overskydende plast i beholderen til restaffald. Det fører til en større udledning af CO2, og det er ikke i nogens interesse, påpeger miljøchefen.

”Det, vi er mest optagede af lige nu, er mængden af plastikaffald. Det skal vi have fundet en løsning på. Lige nu arbejder vi på en model, hvor man kan lægge sit overskydende plastik ud til storskrald og få det taget med der. Det er ikke endeligt besluttet, og der skal også købes biler til det, men forhåbentlig kan der komme en bedre løsning på sigt.”

Bjarne Bringedal Svendsen håber dog ikke, at startvanskelighederne får folk til at helt at opgive at sortere. Det er i en større sags tjeneste, og derfor kræver det en indsats fra alle at få det til at fungere:

”Vi er ved at lægge hele vores samfund om for at sikre klodens overlevelse, og det skal vi alle bidrage til. Jeg har forståelse for, at folk i desperation måske opgiver at sortere, fordi der er problemer, men jeg håber, at de genoptager det.”

Af Marie Louise Rasmussen