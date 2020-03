Køge Kommune klar med en håndsrækning til erhvervslivet

Det lokale erhvervsliv er en af Køge Kommunes væsentligste samarbejdspartnere. Køge Kommune er nu klar med en hjælpepakke, som har til formål at give en håndsrækning til det lokale erhvervsliv, mens det meste af Danmark er lukket ned for at afbøde smitte med corona-virus. Følgende initiativer sættes i værk:

• Køge Kommune betaler sine regninger til virksomheder hurtigst muligt, hvor man normalt betaler til betalingsfristen. Dette initiativ kræver en byrådsbeslutning, før det kan igangsættes. Byrådets partier har tilkendegivet, at man står sammen om beslutningen, der forventes at være formelt godkendt og klar til at effektuere onsdag den 18. marts. Virksomhederne skal ikke gøre noget selv i den forbindelse, men blot sende regninger som normalt. Hvis du har spørgsmål vedr. fremrykningen af betalinger, bedes du kontakte Økonomisupporten på oekonomi@koege.dk.

• Køge Kommune har en række bygge- og anlægsarbejder i gang, der fortsætter efter planen. Desuden åbnes der op for, at bygge- og anlægsarbejder, der er planlagt ud i fremtiden, kan udføres allerede nu, hvis muligt. Det giver muligheden for, at lokale entreprenører kan få udfyldt ordrebogen, hvis andre opgaver er blevet aflyst. Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsafdeling kontakter de håndværkere, som allerede har en planlagt aftale med Køge kommune, hvis det giver mening at igangsætte arbejdet før planlagt. Ligeledes sættes der gang i mindre vedligeholdelsesopgaver, som endnu ikke er aftalt med en håndværker. Det arbejde, der sættes i gang, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder blandt andet, at håndværkere ikke arbejder indendørs på plejeboliger med videre.

• Fra onsdag den 18. marts bliver det desuden nemmere at levere varer til butikker i Køge bymidte. Fra denne dato håndhæver Køge Kommune nemlig ikke de regler, der ellers gælder for, hvornår, der kan leveres varer her. Leveringen kan altså frem til den 30. marts ske, når det passer butikker såvel som leverandører.

Et samlet byråd opfordrer alle borgere til at handle lokalt og støtte de lokale erhvervsdrivende. Desuden opfordres alle til at støtte cafeer og restaurationer ved at købe take away.