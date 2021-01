Køge Kommune klar med ambitiøs klimaplan

Fem overordnede indsatsområder skal bidrage til at mindske CO2-udslippet i Køge Kommune ganske betydeligt. Ambitionen er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050.

Sådan lyder det kort og godt fra borgmester Marie Stærke, efter at Byrådet har vedtaget en klimaplan, der skal bidrage til, at Køge Kommune i 2030 udleder 46 procent mindre CO2 end nu, og i 2050 er CO2-neutral.

"Det handler om at skabe en række nye muligheder for et grønt erhvervsliv, sunde boliger og nye, lokale jobmuligheder. Vi skal tage vigtige skridt på vejen med CO2-neutral energiforsyning og klimavenlig transport, og samtidig sikre, at vi skaber et marked for grønne produkter og services. Vi skal nytænke i samarbejde med både erhvervsliv og borgere."