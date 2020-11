Send til din ven. X Artiklen: Kirken flytter i hallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirken flytter i hallen

Julegudstjenesterne den 24. december er rykket til Multihallen i Borup for at sikre plads til alle. Men selvom stedet er et andet, er indholdet det samme, forsikrer præsterne, som efterlyser frivillige til at skabe en julekirke i hallen.

Heden - 04. november 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Fra vinduet i det lille præstekontor på første sal kan man se ud på efterårsfarvede blade og dryppende regn. Ikke ligefrem noget, der leder tankerne hen mod jul.

Det gør til gengæld samtalen om det lille bord i kontoret. De to præster i Borup, Katrine Winkel Holm og Lis Levring, har nemlig budt indenfor for at fortælle om planerne for dette års julegudstjenester. Og de er mildest talt noget anderledes, end de plejer at være.

I år kommer julegudstjenesterne den 24. december nemlig til at foregå i Multihallen i Borup for at sikre plads til alle på en corona-sikker måde. Dermed vil omkring 250 mennesker kunne samles til den traditionsrige gudstjeneste frem for de kun 35, der med corona-restriktioner må være i Borup Kirke.

Men kan man sådan uden videre flytte en traditionel julegudstjeneste fra en gammel middelalderkirke til en sportshal?

De to præster er enige om, at det bliver noget af en udfordring, men de har ikke desto mindre taget udfordringen op og vil gøre alt, hvad de kan, for at skabe den julestemning og det fællesskab, rigtig mange forbinder med julen.

"Den første jul foregik jo i en stald, fordi der ikke var plads i herberget. Nu er der ikke plads i kirken, og så må vi lave et andet kirkerum. Juleaften handler om et stort fællesskab, og det kan vi skabe i hallen, fordi der kan være så mange. Det håber vi, folk vil være med til," siger Lis Levring og bliver suppleret af sin kollega:

"Vi ville være dårlige præster, hvis vi ikke sørgede for, at alle, der vil i kirke juleaften, kan komme det. Det er meget ubehageligt ikke at kunne komme i kirke, når man gerne vil, og det er heller ikke sjovt at skulle være dem, der afviser folk."

Når der ikke er corona, plejer der at være omkring 700 mennesker til de julegudstjenester, der bliver holdt i Nr. Dalby, Kimmerslev og Borup Kirker den 24. december.

I år er det svært at forudse, hvor mange der vil møde op til julegudstjeneste, men bliver der behov for det, er præsterne parat til at holde flere gudstjenester i hallen juleaftensdag. De forestiller sig, at der bliver elektronisk tilmelding, så ingen skal gå forgæves.

På en blok har præsterne skitseret deres tanker for, hvordan hallen skal komme til at ligne en kirke gjort klar til julegudstjeneste. Det skal bl.a. ske med et stort trækors og seks meter høje, pyntede juletræer ved "alteret". Desuden billeder langs siderne, som skal være med til at indramme "kirkerummet".

For Katrine Winkel Holm har det dog været en proces at nå til at kunne forbinde en sportshal med en julegudstjeneste.

"I starten var jeg meget skeptisk og havde mange forbehold, men jeg har vænnet mig til tanken og er blevet meget mere glad for ideen. Jeg synes, lokalet overraskede positivt. Der er gode muligheder for at få det lavet rigtig flot," siger hun.

Samme holdning vil der sikkert være hos mange i sognet, mener præsterne, som dog håber, at folk vil vænne sig til ideen og støtte op om projektet.

"Mange har nok tanken; rør blot ikke ved min gamle jul. Men det ér den gamle jul, bare et nyt sted. Og jeg tror også, folk er omstillingsparate, fordi det er en særlig tid lige nu. Det er det muliges kunst," siger Lis Levring.

Ifølge de to præster har personalet i kirken og menighedsrådet vendt tommelfingeren opad for projekt julegudstjeneste i hallen.

"Der er en rigtig god stemning og en lyst til at gøre noget ved projektet. Vi føler os lidt som pionerer, og det håber vi at kunne brede ud til sognet," siger Katrine Winkel Holm.

Skal projektet med julegudstjenester i hallen lykkes, er der nemlig brug for masser af frivillig hjælp, understreger præsterne. Derfor håber de, at folk har lyst til at melde sig under fanerne.

"Det kræver noget knofedt, hvis vi skal gøre hallen til en julekirke, og enhver hånd er velkommen, både med kreative ideer og udførsel af de forskellige opgaver som pyntning, teknik, kommunikation og praktisk hjælp på dagen, hvor alt jo skal sprittes af, hvis der skal holdes mere end en gudstjeneste. Vi har allerede nogle frivillige og nogle lokale kræfter, der har sagt ja til at hjælpe, men vi vil gerne have endnu flere," siger Katrine Winkel Holm.

Lis Levring supplerer:

"Det vil være dejligt, hvis flere går med og tager ejerskab, så det bliver en fælles julegudstjeneste i sognet. Julen handler jo om, at et lys er blevet tændt i mørket, og vi har alle især i denne tid brug for at blive mindet om, at der er et lys i mørket."

Selvom julegudstjenesten er flyttet til et andet sted, bliver indholdet det samme som altid. Der vil være musik, som kan fylde rummet op som akkompagnement til julesalmerne, og kirkeklokkerne vil kime fra Borup Kirke, så den helt rigtige lydkulisse vil være der til at synge "Det kimer nu til julefest", fortæller præsterne.

Det er kun julegudstjenesterne den 24. december, der er flyttet til Multihallen. Gudstjenesterne de øvrige dage vil være i pastoratets tre kirker.

Vil man hjælpe til med at planlægge eller udføre praktisk arbejde ved julegudstjenesterne i hallen, kan man kontakte præsterne.

Lis Levring: 51 88 64 43 eller lile@km.dk

Katrine Winkel Holm: 51 20 64 47 eller kwh@km.dk