?Der er så mange døre, der er lukkede for tiden. Derfor vil vi gerne som kirke gøre noget for, at lige præcis den dør står åben,? siger sognepræst Lis Levring om det nye initaitv, hvor kirkedøren i Borup er åben to dage om ugen.

Kirkedøren står åben i Borup

Under nedlukningen gør man i Borup noget særligt for at give byens borgere et ekstra frirum. To dage om ugen vil kirkedøren stå åben, tirsdage kl. 10.30-12.00 og torsdage kl. 14.00-15.30. Der vil være mulighed for at tænde et lys og bare sidde i fred med sine tanker.